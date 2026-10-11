Pe scurt: Incidentul tragic de la Yorkshire Wildlife Park a stârnit reacții puternice, iar poliția le cere oamenilor să nu distribuie imaginile atacului.

Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un tigru la Yorkshire Wildlife Park, în apropiere de Doncaster, Marea Britanie.

Potrivit Știrile Pro TV, incidentul a avut loc sâmbătă, 10 octombrie 2026, la scurt timp după ora 13:30, când bărbatul a pătruns în țarcul tigrului.

Poliția din South Yorkshire a transmis că echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut să-i salveze viața, bărbatul fiind declarat decedat la fața locului. Familia victimei a fost informată despre cele întâmplate.

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Un purtător de cuvânt al poliției a precizat că animalul l-a atacat pe bărbat și i-a provocat „răni grave”.

„Echipajele serviciilor de urgență au intervenit și, din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, bărbatul a fost declarat decedat la fața locului”, au transmis reprezentanții poliției din South Yorkshire.

Pe internet au apărut videoclipuri care par să surprindă momentul atacului, în care tigru lovește bărbatul cu labele și se luptă cu el.

Poliția a făcut apel la public să nu distribuie imaginile „tulburătoare” ale incidentului pe rețelele sociale.

Autoritățile au precizat că animalul nu a fost rănit în urma incidentului și că nu există niciun pericol pentru public.

„În ceea ce privește zvonurile legate de starea tigrului, animalul nu a fost rănit și a rămas în țarc după incident. Nu există niciun pericol pentru public”, au transmis reprezentanții poliției.

Reprezentanții Yorkshire Wildlife Park au confirmat producerea unui „incident grav” în interiorul țarcului și au anunțat că au activat imediat procedurile de urgență.

„Procedurile noastre de intervenție în caz de urgență au fost activate imediat, iar serviciile de urgență se află în prezent la fața locului. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile pentru a stabili exact ce s-a întâmplat”, au transmis aceștia într-un comunicat.

Parcul a subliniat că siguranța vizitatorilor, angajaților și animalelor este prioritatea principală.

„Siguranța și bunăstarea vizitatorilor, angajaților și animalelor reprezintă prioritatea noastră absolută”, au adăugat reprezentanții Yorkshire Wildlife Park.

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