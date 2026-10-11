Pe scurt: Un hotel italian a atras atenția cu o promoție originală: combustibil gratuit pentru turiștii care stau două nopți. Proprietarul explică de ce a ales acest gest simbolic.

Un hotel din Cogne, Italia, a lansat o ofertă neobișnuită pentru turiști, oferind un plin gratuit de combustibil sau încărcarea mașinii electrice la plecare, cu condiția ca oaspeții să rezerve cel puțin două nopți de cazare.

Potrivit Știrile Pro TV, inițiativa a venit într-un context în care costurile deplasărilor au devenit o preocupare pentru mulți călători.

Pe site-ul hotelului, mesajul transmis a fost clar: „Oferiți-vă două nopți de toamnă în Cogne. La plecare, ne ocupăm noi de combustibil: benzină sau încărcarea mașinii electrice.”

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Proprietarul hotelului, Andrea Celesia, a explicat că scopul promoției a fost să arate grijă față de oaspeți și să vină cu o abordare originală în campaniile de marketing.

„Încercăm întotdeauna să venim cu ceva original în cadrul promoțiilor noastre. Scopul este să transmitem mesajul că ne pasă de oaspeții noștri, chiar dacă prețul combustibilului nu este principalul factor în cazul unei vacanțe de mai multe zile”, a declarat acesta.

Andrea Celesia a precizat că, deși scumpirea combustibilului a fost resimțită, nu a observat o scădere a numărului de turiști.

„Într-o vacanță în care poți cheltui peste o mie de euro, încă 15 euro pentru benzină nu sunt suficienți pentru a-i descuraja pe turiști”, a spus el.

Promoția a fost gândită ca un gest simbolic, menit să abordeze într-o notă pozitivă o problemă controversată, și să pună accentul pe experiența și relația cu oaspeții.

Hotelul a transformat astfel un cost obișnuit al călătoriilor într-un avantaj pentru clienți, într-o perioadă în care prețurile pentru vacanțe în Italia au crescut, după cum au relatat și alte publicații.

Proprietarul a menționat că localitatea Cogne s-a confruntat cu dificultăți după ce a rămas fără benzinărie timp de un an, iar familia sa a decis să preia administrarea acesteia pentru a sprijini comunitatea și turiștii.

Campania a avut ecou în presa italiană, inclusiv în ziarul La Stampa, și a fost preluată de mai multe publicații naționale.

Oferta a evidențiat dorința hotelului de a răspunde preocupărilor turiștilor și de a aduce un plus de valoare experienței de vacanță. În contextul în care Italia nu mai este atât de ieftină pentru turiști, astfel de inițiative devin tot mai apreciate.