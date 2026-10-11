Pe scurt:
Producătorii din Țara Oltului își prezintă oferta la Bradu, iar vizitatorii pot descoperi gusturi autentice și tradiții locale.
Festivalul „Țara Oltului în Produse și Tradiții” are loc la Bradu, duminică, 11 octombrie 2026, începând cu ora 10:00.
Potrivit Primăriei Orașului Avrig, evenimentul reunește producători locali din Țara Oltului, care își expun standurile cu produse sănătoase, pregătite după rețete tradiționale. Vizitatorii pot găsi aici o gamă variată de alimente și conserve pentru iarnă, toate cu gust autentic.
Festivalul nu se rezumă doar la partea gastronomică. Pe tot parcursul zilei, participanții pot urmări un spectacol folcloric susținut de soliști, ansambluri și grupuri din zonă. Organizatorii anunță că evenimentul este și un prilej de prezentare a cântecului, dansului popular, datinilor și obiceiurilor străvechi din regiune.
Manifestarea este organizată de Primăria și Consiliul Local Avrig, în colaborare cu Asociația Crescătorilor de Animale Avrig și GAL Țara Oltului. Potrivit Lidiei Badila, purtător de cuvânt al Primăriei Orașului Avrig, festivalul își propune să promoveze atât produsele locale, cât și tradițiile autentice ale zonei.
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