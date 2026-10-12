Pe scurt: Un localnic din Agnita a refuzat să fie testat pentru alcool și să i se recolteze sânge, fiind acum anchetat penal. Vezi detaliile intervenției poliției.

Un bărbat de 52 de ani din Agnita a ajuns să fie cercetat penal după ce a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice de sânge, în urma unui control de rutină efectuat de polițiști.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc în noaptea de duminică, 11 octombrie 2026, în jurul orei 00:10, pe strada 1 Decembrie din Agnita.

Polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de localnicul de 52 de ani. În cadrul verificărilor, șoferului i s-a solicitat să fie testat cu aparatul etilotest pentru a se stabili dacă a consumat băuturi alcoolice. Acesta a refuzat testarea la fața locului.

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Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, procedură standard în astfel de situații pentru determinarea alcoolemiei. Șoferul a refuzat și această etapă.

Refuzul de a se supune atât testării cu etilotestul, cât și prelevării de mostre biologice, constituie infracțiune conform legislației rutiere. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută de Codul Penal.

Astfel de cazuri nu sunt izolate în Agnita. În urmă cu aproximativ trei luni, un alt șofer a fost depistat beat la volanul unui ATV pe o stradă din Agnita, având o alcoolemie ridicată.