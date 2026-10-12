Un ciclist și-a pus bicicleta în avion, a aterizat lângă Sibiu și și-a dat o oră ca să pedaleze prin oraș, să cumpere un Kürtőskalács pentru soția lui și să se întoarcă la timp la avion. Totul a fost filmat și pus pe YouTube sub titlul „Flying Myself to Transylvania for a 1-Hour Bike Ride”, adică „Mă duc cu avionul în Transilvania pentru o tură de o oră cu bicicleta”.

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▶ Vezi pagina acestui video: Momentul în care Elie Samaha pedalează prin traficul din Sibiu pentru kürtőskalács

Canalul se numește Elie Samaha, iar clipul, de 9 minute, a fost publicat pe 13 septembrie. Are peste 1.600 de vizualizări, iar un comentariu spune: „Bun venit în traficul din România”.

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Patru misiuni într-o oră

Elie Samaha spune că este pilot începător și că de obicei zboară în Canada. De data asta a mers ca pasager, alături de instructorul lui, Tudor, care a pilotat avionul, un Cessna 172, adică un avion mic, cu patru locuri și un singur motor. Bicicleta a intrat în avion cu ambele roți și cu șaua scoase.

Regulile au fost simple. Prima: să fie înapoi la avion în 60 de minute, altfel instructorul pleacă fără el. A doua: să încerce un „KOM”, adică cel mai bun timp pe un tronson de drum măsurat de aplicațiile pentru ciclism. A treia: să cumpere cel mai bun kürtőskalács din România, adică acel colac în formă de horn, și să-l ducă soției lui, la 200 de kilometri distanță. A patra: să găsească una dintre cele mai ciudate clădiri din Sibiu.

Început dificil: pietriș, lucrări și trafic

Primii cinci minute au fost pe pietriș, de la pista aerodromului până la drumul asfaltat. Mergea cu doar 6 kilometri pe oră și recunoaște că era frustrat. O mașină care parca cu spatele l-a blocat, a datpeste o zonă cu lucrări și apoi a intrat în traficul din oraș, coșmarul zilei. Pe drumurile mai liniștite a prins un camion și a mers în spatele lui, ferit de vânt, cu 40 de kilometri pe oră, vreo doi kilometri. Despre aerul de pe drum spune că „miroase a bălegar”.

Urcarea pe un traseu plin de cicliști

Tronsonul de urcare pe care voia să facă un timp bun este, spune el, plin de cicliști profesioniști. Ceasul lui Garmin, un aparat cu GPS care arată viteza și panta, indica 37 de grade și o pantă de 12%. A depășit un ciclist și i-a spus „bună”, în română. Recordul nu l-a luat, dar s-a clasat în primii 20% pe acel tronson. A avut și un loc trei pe alt tronson, despre care nici nu știa că există.

Casele cu ochi și colacul

În oraș, aparatul Garmin l-a trimis pe alei pentru pietoni. A fost mai sigur, dar viteza medie a scăzut de la 35 la 29 de kilometri pe oră. A ajuns în centrul Sibiului cu aproximativ 15 minute rămase.

Aici a văzut case cu „ochi”, adică ferestrele mici de pe acoperișuri, tipice pentru orașele săsești. Reacția lui: sunt „puțin ciudate”, pentru că „te privesc mereu”. Colacul l-a cumpărat de la un stand, cu scorțișoară. Vânzătorul i l-a dat fierbinte, iar așteptarea l-a costat cinci minute. Ciclistul l-a pus în buzunarul din spate al tricoului și a ales să rămână cu „o arsură în formă de colac de fum”.

Ultimii 6 kilometri, contra cronometru

Înapoi spre avion i-au rămas 6 kilometri, pe care i-a parcurs în „mod contra cronometru”, adică la viteză maximă. A terminat în 1 oră și 2 minute, cu două minute peste limita de 60, dar instructorul l-a așteptat și s-au încadrat în cele 90 de minute pe care le aveau la dispoziție.

Zborul de întoarcere a fost cu pilotul automat. Apoi au urmat 200 de kilometri cu mașina, cu scaunul de copil al soacrei pe bancheta din spate, și colacul de fum ajuns, în sfârșit, la soție: „Ăsta a călătorit vreo 200 de kilometri ca să te vadă”. Ideea seriei, spune el, este „zbor cu bicicleta undeva, pedalez, mă întorc acasă”. Data viitoare vrea să piloteze singur.

Încă o privire din afară asupra Sibiului

Nu este singurul turist care a filmat orașul în ultima vreme. Alte peste 20 de clipuri filmate la Sibiu de turiști din Germania, Franța, SUA, Ucraina și din alte țări le-am adunat într-un articol separat. Un vlogger american cu 1,4 milioane de abonați a mâncat două zile prin Sibiu, iar replicile lui despre oraș au fost adunate într-un material separat. Un jurnalist de la The Guardian, ziarul britanic, a descris Transilvania ca „mai autentică” și mai ieftină decât Alpii.

Sursă: videoclipul „Flying Myself to Transylvania for a 1-Hour Bike Ride”, canalul Elie Samaha, YouTube.