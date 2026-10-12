Un microbuz de transport persoane s-a răsturnat luni dimineață, pe DN 14, la ieșirea din localitatea Ruși spre Slimnic. În acesta se aflau șase persoane, iar doi pasageri au fost transportați la spital.

La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere. Polițiștii rutieri desfășoară cercetări.

Potrivit polițiștilor rutieri sibieni, un șofer în vârstă de 49 de ani, din Mediaș, a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara carosabilului.

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„Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri a reieșit faptul că, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 14, având direcția de deplasare spre Sibiu, un bărbat în vârstă de 49 de ani, domiciliat în Mediaș, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Doi pasageri care se aflau în vehicul, respectiv doi cetățeni străini, în vârstă de 33 și 38 de ani, au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier”, transmite IPJ Sibiu.

În urma impactului, doi bărbați au suferit contuzii la picior, mână și zona lombară. Alte patru persoane au refuzat transportul la spital.

„Un microbuz de transport persoane a ieșit în afara părții carosabile. În accident au fost implicate șase persoane. Acestea au fost evaluate medical la fața locului. În urma evaluării medicale, două persoane sunt transportate la spital. Este vorba despre doi bărbați, unul dintre ei prezintă contuzie la picior și mână, iar celălalt contuzie lombară. Celelalte patru persoane evaluate medical au refuzat transportul la spital”, a transmis ISU Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, la volan se afla un bărbat de 49 de ani, din Mediaș, iar cei doi pasageri transportați la spital sunt cetățeni străini, în vârstă de 33 și 38 de ani.

Traficul se desfășoară fără mari probleme în zonă.