Primăria Municipiului Sibiu, în colaborare cu Societatea Comercială DD CHIM SRL, cu sediul social în Hunedoara, str. Eroilor, nr. 2bis, județul Hunedoara (telefon 0254224080), vă aduce la cunoștință următoarele:

– în perioada 19-30.10.2026 se vor desfășura lucrări de DERATIZARE (combaterea rozătoarelor) pe raza domeniului public al Municipiului Sibiu.

Produsul utilizat în cadrul lucrărilor de deratizare este Agrorat Wax Blocks.

Măsuri de prim ajutor specifice raticidului AGRORAT WAX BLOCKS:

Ochi: Clătiți ochii cu apă, ținând pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.

Pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Spălați pielea cu apă și apoi cu apă și săpun.

Ingestie: Spălați gura cu apă. Nu administrați în niciun caz produse pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență. Nu provocați vomă. Dacă ați înghițit, apelați imediat la un medic și arătați recipientul sau eticheta produsului.

Inhalare: Duceți victima la aer liber, la distanță de zona accidentului. Dacă subiectul nu respiră, administrați manevre de respirație artificială. Luați măsurile de protecție de precauție necesare pentru personalul asistent.

Recomandări generale: În caz de dubii sau în caz de simptome persistente apelați la un medic și arătați eticheta și fișa cu date de securitate ale produsului. În caz de accident, primul ajutor trebuie oferit de personal calificat pentru a evita alte complicații.

Notă pentru medici: Brodifacumul acționează prin blocarea regenerării vitaminei K 2,3-epoxid la vitamina K hidrochinonă, prin inhibarea reductazei epoxidice a vitaminei K. Verificați de mai multe ori activitatea protrombinei, chiar și după câteva zile, în special dacă este vorba de ingerarea unei cantități mari.

Diagnostic: modificare timp protrombină (simptome și teste de coagulare).

Tratament: vitamina K1.

În cazul condițiilor meteo nefavorabile, termenul de executare a lucrărilor va fi prelungit/decalat.