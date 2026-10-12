Pe scurt: Directorul și o profesoară au fost răniți după ce un elev a intrat cu o armă ascunsă într-o husă de chitară. Suspectul a fost dezarmat și reținut.

Un atac armat a avut loc luni, 12 octombrie 2026, la școala gimnazială Joseph-Lakanal din Aubagne, sudul Franței, unde un elev de 14 ani a împușcat directorul și o profesoară cu o pușcă de vânătoare.

Potrivit HotNews.ro, adolescentul a intrat în școală cu arma ascunsă într-o husă de chitară și a tras focuri de armă pe un coridor.

Directorul, în vârstă de 57 de ani, a fost rănit la șoldul drept, iar profesoara, de 37 de ani, a fost lovită de un glonț ricoșat în zona coapsei. Ambii au fost transportați la spitalul La Timone din Marsilia și la spitalul din Aubagne, iar starea lor nu este gravă, au transmis autoritățile.

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Incidentul s-a produs pe fondul manifestațiilor elevilor din Franța, însă prefectura departamentului Bouches-du-Rhône și surse din anchetă au precizat că nu există nicio legătură între atac și proteste. Școala Joseph-Lakanal nu a fost afectată de blocade sau alte acțiuni de protest.

Elevul a fost dezarmat de consilierul pedagogic și reținut de poliție

Potrivit primarului din Aubagne, Jean-Pierre Squillari, adolescentul a tras de două ori în direcția directorului și a profesoarei. Consilierul pedagogic l-a interceptat, l-a dezarmat și l-a scos din zona incidentului, predându-l ulterior forțelor de ordine. În total, în școală s-au auzit cel puțin patru focuri de armă, însă niciun alt elev nu a fost rănit, a precizat primarul.

Motivele elevului nu sunt cunoscute deocamdată. Procurorii au deschis o anchetă pentru „tentativă de asasinat”.

Ministrul Educației Naționale, Édouard Geffray, a condamnat incidentul, numindu-l „un act inadmisibil” și subliniind că „demonstrează încă o dată dezvoltarea unei violențe dezlănțuite în societatea noastră”.

Geffray a transmis că Educația Națională va rămâne unită și puternică alături de comunitatea educațională afectată.

Martine Vassal, președinta consiliului departamental Bouches-du-Rhône, a declarat că „violența crește din ce în ce mai mult” și că atât copiii, cât și părinții sunt șocați de cele întâmplate.

La fața locului urmează să ajungă ministrul de Interne Laurent Nuñez, ministrul Educației Naționale Édouard Geffray și ministra delegată pentru Învățământul și Formarea Profesională, Sabrina Roubache. Aubagne se află în departamentul Bouches-du-Rhône, lângă Marsilia, în sudul Franței.

Un alt atac armat într-o școală a avut loc în Thailanda în urmă cu două luni.