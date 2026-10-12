Pe scurt: Un sindicat din Învățământ a publicat modelul de cerere pentru decontarea navetei de către personalul administrativ din școli și grădinițe. Află cine beneficiază și ce prevede legea.

Personalul administrativ din școli și grădinițe, inclusiv paznici, mecanici, îngrijitori și fochiști, are dreptul la decontarea navetei dacă își desfășoară activitatea într-o localitate diferită de cea de domiciliu sau reședință.

Potrivit Edupedu.ro, această prevedere este inclusă în Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Învățământului.

Conform informării transmise de SIP Hunedoara, decontarea navetei pentru personalul administrativ este reglementată de articolul 53, alineatul 1 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector Negociat pentru Învățământul Preuniversitar (C.C.M.U.N.S.N.C.I.P.).

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Acesta prevede că „personalului din învățământ care își desfășoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu/reședință i se decontează cheltuielile de navetă la și de la locul de muncă, de către autoritățile administrației publice locale, la solicitarea consiliului de administrație al unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3, în condițiile legii”.

Legea învățământului preuniversitar nr

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 stabilește că personalul din învățământul preuniversitar este format din personal didactic și personal administrativ. Aceasta reprezintă o modificare față de Legea Educației Naționale 1/2011, unde personalul era împărțit în didactic și nedidactic.

A fost publicat și un model de înștiințare privind sumele necesare pentru decontarea navetei, precum și un model de declarație de deținere a proprietății, ambele destinate personalului administrativ.

Aceste documente pot fi folosite de angajații care doresc să solicite decontarea cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă.