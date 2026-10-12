Pe scurt: Mitropolitul Laurențiu a transmis credincioșilor din Sibiu un mesaj despre folosirea simțurilor și puterea iubirii, la slujba din Duminica a 21-a după Rusalii.

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși duminică, 11 octombrie 2026, la Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, la slujbă au participat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, slujitori ai Catedralei și alți preoți, iar răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici”, dirijat de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza.

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Laurențiu a vorbit despre importanța simțurilor trupești și sufletești în primirea învățăturilor dumnezeiești, pornind de la Pilda Semănătorului din Evanghelia Duminicii a 21-a după Rusalii.

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„Toate simțurile noastre sunt daruri de la Dumnezeu. Ele ne sunt date pentru ca noi să le folosim în mod pozitiv, nu în favoarea trupului care gestionează simțurile, ci în favoarea sufletului, care are nevoie și el de lucrarea acestor simțuri. Dacă mintea noastră cugetă permanent la Dumnezeu, chiar printr-o simplă rugăciune, printr-o simplă invocare, atunci când avem nevoie de ajutorul Lui mintea se luminează și credința devine forța prin care noi ne apropiem de Hristos și ne însușim cuvântul pe care ni-l aduce Hristos”, a spus ierarhul.

El a îndemnat credincioșii să folosească simțurile pentru a se apropia de cele sfinte:

„Cu ochii să privim cele sfinte. Acasă nu trebuie să fim atenți în mod special la a privi imaginea noastră în oglindă, deși avem nevoie să fim potriviți în lume. În momentul în care facem o grijă în a fi mai frumoși decât ne-a lăsat Dumnezeu, cădem din legătura cu El și ajungem ca la un moment dat ca nici nouă să nu ne mai placă imaginea noastră. Simțul vorbirii să îl folosim nu numai pentru ca să lăudăm pe unii pentru ca ei să ne laude la rândul lor pe noi, iar prin auz să auzim lucruri care ne plac nouă, ci în momentul în care Îl lăudăm pe Dumnezeu vom auzi și glasul Lui care ni se adresează nouă și se trezește în noi credința care vine din cuvântul lui Dumnezeu.”

Iubirea, virtutea care trece dincolo de această lume, a fost tema centrală a predicii

Mitropolitul Laurențiu a evidențiat și rolul iubirii ca cel mai important simț al sufletului, atât în relația cu Dumnezeu, cât și între oameni:

„Simțul cel mai important al omului este acest sentiment moștenit de la Dumnezeu: iubirea. Dacă suntem iubitori față de Dumnezeu, mulțumindu-I pentru toate darurile și pentru toate încercările care vin asupra noastră, dacă-I mulțumim și ne exprimăm iubirea față de El, atunci și El ne ajută ca să fim într-o ambianță de iubire în familia noastră, în comunitatea în care trăim, în societatea în care trăim noi.”

Ierarhul a subliniat că iubirea este virtutea care rămâne și după această viață:

„Din cele trei virtuți teologice, este singura ce trece dincolo, în Împărăția cerurilor. Iubirea merge cu noi dincolo, în Împărăția cerurilor, unde nu mai avem nevoie de credință, pentru că-L vom vedea pe Dumnezeu și vom primi cele cuvenite, nu vom mai avea nevoie de nădejde, pentru că se împlinesc toate după voia lui Dumnezeu, dar de iubire avem nevoie pentru că este darul care ni se dă nouă permanent, comuniunea de iubire cu Dumnezeu, în funcție de cum am câștigat noi virtutea aceasta aici, pe pământ.”

La finalul predicii, Mitropolitul Laurențiu i-a îndemnat pe cei prezenți să asculte cuvintele Mântuitorului din Evanghelia duminicii:

„Cine are urechi de auzit, să audă!”, folosindu-și darurile primite de la Dumnezeu pentru aflarea mântuirii. „Să încercăm să punem toate simțurile noastre în legătură cu Mântuitorul Hristos și atunci nu le vom avea doar ca daruri care să ne folosească nouă în lumea aceasta, ci vor fi izvoare care ne vor deschide nouă sursa cea mare a harului de care trebuie să ne împărtășim pentru câștigarea vieții cele veșnice”, a încheiat ierarhul.

La finalul slujbei, credincioșii au primit binecuvântare arhierească, iar mulți dintre cei prezenți s-au împărtășit. Catedrala Mitropolitană din Sibiu rămâne un important loc de întâlnire spirituală pentru comunitatea locală, așa cum s-a întâmplat și la alte evenimente recente, precum Liturghia din luna septembrie.