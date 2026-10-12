Pe scurt: Râu Sadului a aniversat 100 de ani de autonomie cu muzică, dansuri și momente care au pus în valoare patrimoniul Văii Sadului.

Comuna Râu Sadului a sărbătorit duminică, 11 octombrie, 100 de ani de la desprinderea administrativă de Rășinari, printr-un eveniment care a adus împreună localnici, invitați și reprezentanți ai administrației publice.

Potrivit Consiliului Județean Sibiu, atmosfera a fost una de sărbătoare, cu muzică populară, ansambluri tradiționale și momente care au pus în valoare patrimoniul cultural al Văii Sadului.

La eveniment au participat Adrian Bibu, administratorul public al județului Sibiu, alături de reprezentanți ai administrațiilor locale din județ. Sărbătoarea a fost dedicată nu doar istoriei administrative, ci și oamenilor și tradițiilor care definesc această comunitate. Povestea localității este însă mult mai veche, fiind legată de familiile de păstori care s-au așezat pe Valea Sadului și au construit, generație după generație, o comunitate cu o identitate puternică și tradiții păstrate până în prezent.

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Consiliul Județean Sibiu a transmis că „Centenarul Râu Sadului este un prilej de a celebra oamenii, munca și valorile care dau viață comunităților noastre și de a privi cu încredere spre viitor, păstrând legătura cu rădăcinile”.

Despre aniversarea centenarului și pregătirile pentru această zi, Ora de Sibiu a relatat anterior în articolul O comună din județul Sibiu împlinește 100 de ani: mare sărbătoare la Râu Sadului, pe 11 octombrie.