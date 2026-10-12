Copil de 12 ani, bătut de administratorul unui bloc din Avrig. Părinții cer să se ia măsuri: „L-a târât pe jos” / foto

Un eveniment grav a avut loc, la finalul săptămânii trecute, în orașul Avrig. Un copil de 12 ani a fost agresat de administratorul unui bloc din oraș. Părinții cer să fie luate măsuri urgente, în timp ce polițiștii au deschis un dosar penal.

Totul s-a petrecut în seara de 9 noiembrie, într-un parc din apropiere de zona centrală a orașului Avrig, când un copil de 12 ani a fost bătut de un bărbat de 57 de ani. În timp ce părinții spun că băiatul se juca cu alți copii de-a v-ați ascunselea, alți martori au declarat că minorul ar fi urinat în scara blocului și de aici a pornit scandalul. „Chiar și de-ar fi fost așa, nu avea dreptul să ne lovească copilul”, au spus părinții.

Copilul a trăit clipe de groază: „L-a târât și l-a lovit, apoi a dat cu capul de bloc”

Potrivit mamei băiatului, incidentul s-a petrecut în timp ce minorul se juca de-a v-ați ascunselea alături de alți copii. În timpul jocului, aceștia au intrat pentru scurt timp în scara unui bloc din apropiere, dar s-au retras repede în parc. În acel moment, administratorul clădirii s-a îndreptat spre grupul de copii și l-a apucat pe băiatul de 12 ani.

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„Un bărbat a venit spre ei și din toată mulțimea l-a tras pe băiatul meu. L-a târât de glugă pe jos, l-a lovit și intenționa să îl bage în bloc. Dar nu știu cu ce scop. Copilul se smucea ca să scape și s-a lovit cu capul de bloc. Toți copiii strigau după ajutor, erau toți speriați”, a spus mama copilului.

Salvarea băiatului a venit din partea unui șofer aflat în zonă, care l-a recunoscut pe minor și a intervenit prompt pentru a-l smulge din mâinile agresorului. Când a realizat că situația degenerează și că martorii intervin, bărbatul a fugit în bloc.

La scurt timp, în zonă au ajuns părinții, poliția, dar și un echipaj medical. Minorul a fost dus la spital, unde a fost supus mai multor analize.

„Am ajuns și noi la fața locului, am chemat poliția, a venit un echipaj, apoi a fost chemată și salvarea. Omul acela a fugit în bloc când a văzut că e serioasă treaba. Apoi am fost cu copilul la Spitalul Luther în Sibiu, unde i-au făcut CT și radiografie. Îi curgea sânge de la cot, piciorul îl are vânăt la genunchi, iar pe față are mai multe puncte vinete. I-au apărut din cauză că a fost tras de glugă și strangulat cu ea la gât. Hanoracul are urme pe el de murdărie, la cot e rupt, la subraț e rupt. E terfelit hanoracul la cât l-a lovit. Mi-au zis să mă internez cu el, dar am refuzat fiindcă m-a implorat copilul, era foarte speriat, îmi spunea să nu îl las acolo, că poate vine omul acela și îl bate. Am refuzat spitalizarea și ne-am dus acasă, iar azi (n.red.: 12 octombrie) ne-am dus la Medicina Legală să scoatem certificatul medico-legal. A primit 3-4 zile de îngrijiri medicale în cazul în care nu vor fi complicații”, a adăugat mama copilului.

Familia se declară revoltată de faptul că bărbatul nu a fost luat la secție în seara incidentului, deși tatăl a depus plângere penală imediat. „El s-a enervat că au intrat copiii în scara blocului, dar indiferent ce ar fi făcut, nu avea dreptul să reacționeze așa. Vrem să îl tragă cineva la răspundere pentru ce a făcut”, a declarat mama băiatului.

Poliția a deschis un dosar penal

Polițiștii au confirmat că au fost solicitați la Avrig în 9 noiembrie, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, efectuat în jurul orei 21:30.

„Polițiștii s-au deplasat cu celeritate la fața locului, unde au identificat persoanele implicate. Din verificările efectuate a reieșit faptul că, în urma unui incident petrecut pe casa scării unui imobil, bărbatul, în calitate de administrator al acestuia, l-ar fi agresat fizic pe minor. La aceeași dată, tatăl copilului a depus plângere cu privire la cele întâmplate la sediul Poliției Orașului Avrig”, a precizat Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, urmând să se stabilească cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs fapta și să se dispună măsurile legale corespunzătoare.