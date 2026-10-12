După ședința de luni dimineață cu conducerea clubului CSC 1599 Șelimbăr, antrenorul Eugen Beza s-a despărțit oficial de ”călăreții roșii”.
CSC 1599 Șelimbăr l-a ”sacrificat” pe antrenorul Eugen Beza, după startul modest de sezon în Liga 2. Înfrângerea de sâmbătă, de pe ”Municipal”, 0-1 cu Unirea Slobozia a determinat conducerea clubului să caute un șoc la echipă, iar antrenorul Eugen Beza a fost demis.
Tehnicianul merge azi la teren pentru a își lua ”la revedere” de la foștii săi elevi, iar zilele viitoare va semna rezilierea contractului.
Interimatul îl preia Ioan Luca, directorul sportiv al clubului, care a mai pregătit echipa și în eșaloanele inferioare, iar în Liga 2 în perioada noiembrie 2024-iulie 2025. Ioan Luca este tatăl lui Alexandru Luca, mijlocașul defensiv al echipei șelimbărene.
”Până la urmă, rezultatele țin antrenorul. Noi am discutat cu el în urmă cu o lună că în funcție de rezultate, vom trage concluziile, nici jocul echipei nu era ce trebuie, acum s-a ajuns la despărțire. Neluțu Luca preia interimatul, el cunoaște bine echipa, nu avea rost acum să căutăm pe cineva din afară” a declarat Claudiu Arion, directorul clubului CSC 1599 Șelimbăr.
După 9 etape, CSC Șelimbăr este pe locul 18 în clasament, cu numai 6 puncte, fără nicio victorie în cele patru meciuri de pe teren propriu.
După un prim mandat în perioada iulie 2021 – noiembrie 2022, Eugen Beza revenise la Șelimbăr din vara anului 2025, iar în sezonul trecut echipa s-a salvat de la retrogradare după o dublă manșă de ”baraj”.
Tehnicianul sibian le-a mai antrenat în carieră pe Măgura Cisnădie, FC Avrig, FC Hermannstadt, FC Argeș și SCM Râmnicu Vâlcea.
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