Pe scurt: Bicicliștii au vizitat monumente istorice, au gustat preparate tradiționale și au asistat la recitaluri, într-un eveniment ce promovează turismul lent în județul Sibiu.

Prima ediție a turului ciclist „Pedalează și vizitează – Bike Tour cu Munții Făgăraș împrejur” a adus sâmbătă, 10 octombrie 2026, 200 de bicicliști în Avrig și în comunitățile din Țara Oltului.

Evenimentul a pus accent pe descoperirea naturii, culturii și gastronomiei locale, promovând turismul lent și interacțiunea cu oamenii locului.

Participanții au pornit din curtea fostei reședințe de vară a baronului Samuel von Brukenthal, un monument baroc din 1777. După aproximativ o oră de pedalat, grupul a ajuns la parcul tematic Povestea Calendarului de pe Valea Porumbacului, unde au fost întâmpinați cu gogoși calde, pregătite după rețeta locală.

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Pe traseu, bicicliștii au făcut o pauză de hidratare în Laița, unde au aflat detalii despre floră și faună din Munții Făgăraș. A urmat o vizită la Muzeul „Badea Cârțan” din Cârțișoara, unde Valeria Solomon, o localnică de peste 70 de ani, le-a povestit despre vestitul cioban-cărturar care a ajuns pe jos până la Columna lui Traian din Roma.

Un alt punct important al turului a fost Abația Cisterciană de la Cârța, monument unic în România. Aici, fiecare participant a primit o porție de gulaș din Mangaliță de Racovița, plăcintă cu mere și a asistat la un recital susținut de artiști ai Filarmonicii de Stat Sibiu. Părintele Michael Reger a vorbit despre viața călugărilor cistercieni și despre trecutul comunității săsești din Cârța, subliniind că abația rămâne deschisă tuturor celor care caută liniște și echilibru.

Pe malul Oltului, Floarea Popovici, angajată a Muzeului ASTRA din Sibiu, le-a prezentat participanților lumea păsărilor de apă, inspirată de lucrarea sa dedicată celor 100 de specii întâlnite în județul Sibiu. La Săcădate, cicliștii au fost întâmpinați cu hencleș și cântece tradiționale în curtea Muzeului „Vatra Satului”, unde localnicii au recreat atmosfera șezătorilor de altădată.

Ziua s-a încheiat la Avrig, cu un recital al tinerilor din „Purtata Avrigului” și o horă mare la care s-au alăturat și o parte dintre bicicliști, după ce au parcurs cei 60 de kilometri ai traseului.

Proiectul va continua și în anii următori, anunță Consiliul Județean Sibiu

„Le mulțumesc tuturor celor care au venit să ne descopere la noi acasă, în județul Sibiu, cel cu oameni și locuri de poveste. Am avut parteneri de nădejde, care au contribuit cu experiența și priceperea lor la organizarea primei ediții a unui eveniment dedicat turismului lent, prietenos cu natura, care permite descoperirea în tihnă a comunităților locale. Proiectul va continua și în următorii ani, pentru că avem încă multe de descoperit în comunitățile de la poalele Munților Făgăraș”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Evenimentul face parte din strategia județului Sibiu pentru dezvoltarea turismului durabil, lent și verde și este implementat prin proiectul „Slowdown”, finanțat prin Programul Interreg Europe 2021–2027.

Organizarea a beneficiat de experiența Fundației Conservation Carpathia, cunoscută pentru „Carpathia Bike Tour”, și de sprijinul Primăriei Orașului Avrig în relația cu producătorii locali și comunitățile din Țara Oltului.

Detalii suplimentare despre eveniment au fost publicate de Ora de Sibiu.

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