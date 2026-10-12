Pe scurt: Junii Sibiului duc dansul și obiceiurile românești în Japonia, cu spectacole și expoziții la Tokyo și Shirayuri University. Proiectul include și promovarea patrimoniului UNESCO.

Membrii Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul–Junii Sibiului” reprezintă România în Japonia în această săptămână, în cadrul proiectului cultural „De la balada Miorița la Pasărea Măiastră – Ecouri tradiționale românești în Țara Soarelui Răsare”.

Potrivit comunicatului transmis de organizatori, artiștii sibieni vor aduce în fața publicului japonez frumusețea și diversitatea patrimoniului cultural românesc prin muzică, dans și costume populare.

Proiectul este derulat de Asociația Descoperă România de Ieri și de Azi, în parteneriat cu Ambasada României în Japonia, fiind susținut de Ministerul Culturii și sponsorul Therme Group. Evenimentele centrale vor avea loc la Ambasada României din Tokyo, în 14 octombrie 2026, și la Shirayuri University, în 15 octombrie 2026.

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Sub coordonarea Silviei Macrea, manager și coregraf, Junii Sibiului vor prezenta publicului japonez dansuri populare românești, costume tradiționale, obiceiuri precum Sânzienele și Govia, dar și ritualuri de nuntă specifice Văii Hârtibaciului. Suitele coregrafice vor fi completate de momente muzicale susținute de interpreta Ana Duminică și instrumentistul Radu Dinescu, maestru al naiului.

Un moment special va fi interpretarea baladei „Miorița” într-o formulă de voce și nai, iar publicul va putea descoperi și Călușul și jocurile feciorești, elemente incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Aceste momente artistice vor evidenția bogăția și expresivitatea folclorului românesc.

Programul manifestărilor depășește sfera spectacolului, incluzând un seminar, o expoziție dedicată operei lui Constantin Brâncuși, o expoziție de ouă încondeiate și o expoziție de costume populare. Delegația reunește și meșteșugari, critici de artă și alți reprezentanți ai culturii românești, oferind publicului japonez o imagine complexă a identității culturale naționale.

Prin această prezență în Japonia, Junii Sibiului continuă seria de turnee internaționale dedicate promovării patrimoniului românesc.

În urmă cu o lună, ansamblul a dus tradițiile și peste Prut, la Criuleni, după cum am relatat în De la Sibiu până la Nistru: Junii și Traian Stoiță au dus tradițiile românești la Criuleni. Turneul din Japonia subliniază misiunea ansamblului de a consolida dialogul cultural dintre România și alte țări prin cântec, dans și port popular.