Pe scurt: Andreea Esca și soțul ei au transformat casa de familie din Porumbacu într-un hub cultural cu mâncare locală și evenimente pentru comunitate.

Casa de la Porumbacu de Sus a Andreei Esca, consolidată pe locul unde au locuit bunicii prezentatoarei, a devenit un loc de vacanță pentru familie, prieteni și turiști.

Potrivit Libertatea, soțul Andreei Esca, Alexandre Eram, a declarat că în sat există 11 case dedicate cazării, cu aproximativ 50 de locuri disponibile pentru turiști.

În total, în Porumbacu de Sus pot fi asigurate până la 100 de locuri de cazare, iar zona găzduiește frecvent teambuilding-uri și seminarii.

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Alexandre Eram a povestit că ideea de a dezvolta această afacere a pornit din dorința de a conserva patrimoniul local și de a reînvia satele românești.

„Ne-am apropiat și de Viscri, de Caroline Fernolend, vicepreședintele fundației Mihai Eminescu Trust, care ne-a ajutat foarte mult să încercăm să conservăm ce ne-au lăsat alții. Adică să renovăm casele, să păstrăm țigla, o culoare specială din zonă. Și încet-încet asta a devenit ca un fel de pasiune: am tot deschis casă după casă și, la un moment dat, ne-am gândit că trebuie să facem și altceva, poate, pentru comunitate. Și ne-a venit ideea aceasta de hub cultural într-un sat românesc, ne-am gândit că e foarte important să reînviem satele românești”, a explicat Eram.

Soțul Andreei Esca a subliniat că au încercat să salveze cât mai multe case vechi de lemn, unele datând din 1850, și să le păstreze în forma lor autentică. „Am tot cumpărat casele de lemn, să le salvăm, într-un fel”, a spus acesta.

Produse locale și gastronomie tradițională pentru turiști

La locația denumită „A lu’ Escana”, turiștii pot cumpăra preparate locale precum tartă cu mere, pandișpan, gulaș, sarmale sau socată.

„Noi avem deja o cafenea și ne bucurăm pentru că lucrăm deja cu o doamnă care are un laborator aici, lângă noi, în Avrig, și în fiecare dimineață ne pregătește doar prăjituri locale. Adică de tradiție, cum este tarta cu mere, pandișpanul… Ne bucurăm foarte mult, pentru că tot timpul oamenii apreciază mâncarea locală. Avem și socată, bineînțeles. Și pentru străini este important să descopere ce mâncăm aici. Bineînțeles că atunci când avem spectacol, încercăm să aducem oameni care ne gătesc și lucruri din zonă, tradițional, gulaș sau sarmale. Și, da, partea asta de gastronomie este foarte importantă”, a precizat Alexandre Eram.

El a adăugat că afacerea sprijină comunitatea locală, mulți localnici fiind implicați atât în construcție, cât și în activitățile curente.

„Foarte mulți localnici lucrează în locul acesta, au lucrat înainte pentru construcție. Asta vrem: să participe! Este un proiect și pentru comunitate. Tot timpul când există un spectacol, sunt niște locuri pentru comunitatea locală, care vine și asistă.”

Alexandre Eram a povestit și despre impactul cultural al proiectului, amintind de un concert susținut de pianista Alexandra Silocea, la care a asistat o localnică în vârstă de 80 de ani, care a spus că a fost pentru prima dată când a participat la un concert de pian.

„Atunci m-am bucurat foarte mult! E foarte important să reînviem satul”, a mai spus Eram.

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