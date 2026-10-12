Pe scurt: Un bărbat din Argeș și un cetățean străin au fost opriți de poliție după ce au fost surprinși băuți la volan, cu valori ridicate ale alcoolemiei.

Polițiștii rutieri din Sibiu au depistat doi șoferi aflați sub influența alcoolului în cursul zilei de vineri, 9 octombrie 2026, în două zone diferite ale județului.

Potrivit IPJ Sibiu, primul caz a fost înregistrat în jurul orei 06:30, în localitatea Boița, pe DN 7.

Un bărbat de 55 de ani, domiciliat în județul Argeș, a fost oprit de polițiști pentru control. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

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Cel de-al doilea incident a avut loc în aceeași zi, în jurul orei 22:00

Cel de-al doilea incident a avut loc în aceeași zi, în jurul orei 22:00, pe bulevardul Victoriei din municipiul Sibiu. Un cetățean străin, în vârstă de 34 de ani, a fost oprit de polițiștii rutieri și testat pentru consumul de alcool.

Rezultatul testului a arătat o concentrație de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările sunt desfășurate de Biroul Rutier Sibiu.

În urmă cu aproximativ o lună, polițiștii au raportat un val de controale în Sibiu, în urma cărora au fost depistați mai mulți șoferi băuți, fără permis sau cu vehicule neînmatriculate.