Pe scurt:
Vasile Șeicaru și Ducu Bertzi vin la Cârțișoara pentru un concert folk cu acces gratuit. Evenimentul promite o seară plină de muzică și emoție.
Un concert extraordinar de folk va avea loc duminică, 18 octombrie 2026, de la ora 17:00, în sala Căminului Cultural din Oprea Cârțișoara.
Potrivit Primăriei Cârțișoara, accesul la eveniment este gratuit, iar publicul este invitat să se bucure de o seară de muzică folk alături de artiști consacrați.
Pe scenă vor urca Vasile Șeicaru și Ducu Bertzi, două nume importante ale muzicii folk românești. Concertul „Folk de Colecție” va aduce și participarea Cenaclului „Bucuria Tuturor” și a „Ansamblului Cârțișoara”. Organizatorii îi încurajează pe cei interesați să vină împreună cu prietenii pentru a cânta melodii care au marcat generații și care, spun aceștia, „ne dor și ne vindecă”.
Evenimentul se va desfășura în sala Căminului Cultural, un spațiu care, la fel ca alte cămine culturale din zonă, găzduiește frecvent spectacole și activități comunitare.
Un exemplu recent este investiția de la Căminul Cultural din Porumbacu de Sus, care a adus un plus de valoare vieții culturale locale.
Concertul de la Cârțișoara promite o atmosferă caldă și prietenoasă, cu muzică live și artiști apreciați, fiind o ocazie pentru comunitate de a se reuni în jurul unor piese folk de referință.
Ultima oră
- De la Sibiu la Tokyo: Junii duc în Japonia „Miorița”, Călușul și jocurile feciorești acum 6 minute
- Centenar la Râu Sadului: 100 de ani de la desprinderea administrativă de Rășinari / foto acum 18 minute
- Ducu Bertzi și Vasile Șeicaru vin la Cârțișoara: intrare gratuită la concert acum 19 minute
- Jürgen Faff: „Presa m-a făcut rus”. Afaceristul sibian spune că nu a avut niciodată afaceri cu Rusia / video acum 45 de minute
- De la Palatul Brukenthal la Abația de la Cârța: 200 de bicicliști au descoperit Țara Oltului acum 52 de minute