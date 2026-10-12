Ducu Bertzi și Vasile Șeicaru vin la Cârțișoara: intrare gratuită la concert

Pe scurt: Vasile Șeicaru și Ducu Bertzi vin la Cârțișoara pentru un concert folk cu acces gratuit. Evenimentul promite o seară plină de muzică și emoție.

Un concert extraordinar de folk va avea loc duminică, 18 octombrie 2026, de la ora 17:00, în sala Căminului Cultural din Oprea Cârțișoara.

Potrivit Primăriei Cârțișoara, accesul la eveniment este gratuit, iar publicul este invitat să se bucure de o seară de muzică folk alături de artiști consacrați.

Pe scenă vor urca Vasile Șeicaru și Ducu Bertzi, două nume importante ale muzicii folk românești. Concertul „Folk de Colecție” va aduce și participarea Cenaclului „Bucuria Tuturor” și a „Ansamblului Cârțișoara”. Organizatorii îi încurajează pe cei interesați să vină împreună cu prietenii pentru a cânta melodii care au marcat generații și care, spun aceștia, „ne dor și ne vindecă”.

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Evenimentul se va desfășura în sala Căminului Cultural, un spațiu care, la fel ca alte cămine culturale din zonă, găzduiește frecvent spectacole și activități comunitare.

Un exemplu recent este investiția de la Căminul Cultural din Porumbacu de Sus, care a adus un plus de valoare vieții culturale locale.

Concertul de la Cârțișoara promite o atmosferă caldă și prietenoasă, cu muzică live și artiști apreciați, fiind o ocazie pentru comunitate de a se reuni în jurul unor piese folk de referință.