O femeie în vârstă de 80 de ani a fost salvată de pompierii sibieni după ce a căzut într-un canal pe o stradă din Sibiu. A suferit răni serioase.

Pompierii sibieni au intervenit de urgență pe strada George Coșbuc din municipiul Sibiu pentru a salva o persoană căzută într-un canal tehnic.

„La fața locului au intervenit o autospecială de descarcerare, una de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD. O femeie în vârstă de aproximativ 80 de ani a căzut în canalul adânc de aproximativ 3 metri”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

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Sibianca a fost extrasă din canal de salvatori, însă a suferit multiple traumatisme. Aceasta a fost transportată la UPU Sibiu, conștientă.