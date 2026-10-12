Furt ca în codru la Hosman: baloți de fân sustrași, abandonați pe câmp cu tot cu căruțe / foto

Mai multe persoane sunt acuzate că au furat zeci de baloți de fân din localitatea Hosman. Hoții au mers noaptea pe câmp, și-au încărcat căruțele, iar când poliția a mers pe urmele lor, au abandonat „misiunea”. Unul dintre ei a fost depistat, în timp ce ceilalți sunt căutați de oamenii legii.

Furtul a avut loc în seara de 10 octombrie. Proprietarul baloților furați a sunat la 112 și a anunțat evenimentul. „La data de 10 octombrie a.c., în jurul orei 23:55, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita au fost sesizați cu privire la faptul că mai multe persoane de sex masculin ar fi pătruns pe un teren privat situat în extravilanul localității Hosman, de unde ar fi sustras baloți de fân”, a precizat Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Șase persoane ar fi participat la furt cu trei căruțe. Ar fi mers cu ele pe un teren privat din Hosman, au încărcat baloții și au plecat spre case. Ei nu a ajuns foarte departe, căci atunci când au văzut că poliția se află pe urmele lor, au abandonat atelajele. Unul dintre pungași a fost prins, în timp ce ceilalți ar fi scăpat prin pădure.

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„Polițiștii s-au deplasat cu celeritate la fața locului, unde au identificat trei atelaje hipo, dintre care două transportau câte doi baloți de fân. În urma verificărilor, a fost identificat un tânăr în vârstă de 26 de ani, din localitatea Nocrich, în timp ce celelalte persoane au părăsit locul faptei într-o direcție necunoscută”, a adăugat Mureșan.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita continuă cercetările într-un dosar penal, deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate, stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale.