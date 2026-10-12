Pe scurt: O femeie din Glâmboaca este cercetată pentru furturi repetate din magazinele Sibiului și se află sub control judiciar. Detalii despre anchetă și măsurile luate.

O femeie în vârstă de 38 de ani, din Glâmboaca, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce polițiștii au stabilit că ar fi comis mai multe furturi din magazine din municipiul Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, ancheta a arătat că, în perioada mai – iunie 2026, femeia ar fi sustras diverse bunuri din trei societăți comerciale din oraș.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, femeia ar fi furat produse din magazinele Profi, Penny și Hornbach. Printre bunurile sustrase s-ar număra unelte pentru reparații, produse cosmetice și conserve de ton.

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Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut-o pe femeie vineri, 9 octombrie 2026, după ce au strâns probe care indică implicarea acesteia în furturi repetate.

După reținere, femeia a fost încarcerată pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

Pe 10 octombrie 2026, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În acest interval, femeia va trebui să respecte o serie de obligații impuse de anchetatori, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Controlul judiciar presupune că femeia nu poate părăsi localitatea fără acordul anchetatorilor și trebuie să se prezinte periodic la poliție.

Comunitatea din Glâmboaca a mai fost menționată în contextul unor acțiuni sociale și de mediu, după cum reiese și din relatările anterioare despre problemele locale.