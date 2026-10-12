Pe scurt: Sesizările către Garda Forestieră pot fi urmărite online, iar datele despre controale și amenzi devin publice. Platforma centralizează și cazurile de tăieri ilegale.

Toate petițiile și sesizările adresate Gărzii Forestiere vor fi de acum înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le depun vor putea urmări online stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat luni, 12 octombrie 2026, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit Digi24, noul sistem va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi.

Controalele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă, astfel încât datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate să fie centralizate într-un singur sistem. Diana Buzoianu a declarat că „absolut toate petițiile și sesizările care vor fi făcute de acum înainte vor fi înregistrate în platformă. Controalele care vor fi făcute vor fi înregistrate în platformă.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Se va ști foarte clar unde au fost identificate prejudicii și dacă au fost date amenzi sau nu. Orice cetățean va putea să-și urmărească petiția, să vadă dacă s-a rezolvat între timp și care a fost concluzia controlului”.

Ministrul a subliniat că platforma va permite o analiză obiectivă a activității inspectorilor și a gărzilor forestiere, pe baza criteriilor precum prejudiciile identificate, tăierile, controalele făcute, sesizările și prejudiciile recuperate.

„Vom putea vedea toate activitățile inspectorilor și vom putea compara activitatea gărzilor forestiere. Vom avea, în sfârșit, o analiză cât se poate de obiectivă privind prejudiciile identificate, tăierile, controalele făcute, sesizările și prejudiciile recuperate. Toate aceste criterii vor putea fi comparate și vom putea face o analiză profesionistă a activității fiecărui inspector și, mai departe, a gărzilor forestiere”, a precizat Diana Buzoianu.

Prejudiciile descoperite de Garda Forestieră au crescut semnificativ în 2026

În primele șase luni din 2026, numărul controalelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9% față de aceeași perioadă din 2025. Verificările au fost orientate mai mult către cazuri concrete de tăieri ilegale, potrivit ministrului.

Valoarea prejudiciilor constatate a crescut de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în perioada similară din 2026.

Diana Buzoianu a prezentat și mai multe cazuri recente de tăieri ilegale descoperite de inspectorii forestieri. În zona Gărzii Forestiere Brașov, inspectorii au verificat un ocol silvic privat și au identificat 669 de cioate și aproximativ 430 de metri cubi de lemn, cu un prejudiciu estimat la 200.000 de lei.

La Ocolul Silvic Drăgășani, în zona Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, au fost descoperiți 97 de arbori tăiați ilegal și peste 410 arbori avariați în timpul exploatării, cu un prejudiciu total de peste 220.000 de lei.

Inspectorii Gărzii Forestiere Focșani au identificat 266 de metri cubi de lemn tăiat ilegal, cu un prejudiciu de aproximativ 240.000 de lei. La Gura Humorului, în județul Suceava, au fost descoperiți 449 de metri cubi de lemn tăiat ilegal în Ocolul Silvic Bucovina, care aparține primăriei, prejudiciul fiind estimat la peste 348.000 de lei.

Cel mai mare caz prezentat de ministru a fost la Ocolul Silvic Valea Ampoiului, unde inspectorii au identificat peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal, cu un prejudiciu ce depășește un milion de lei.

Lansarea platformei digitale a Gărzii Forestiere marchează un pas important spre transparența activității de control și monitorizarea eficientă a sesizărilor și sancțiunilor aplicate în domeniul silvic.