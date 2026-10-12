Pe scurt: Piața „Copiilor Roșii”, un simbol al Parisului și atracție pentru turiști, a fost mistuită de flăcări în dimineața de 12 octombrie 2026. Cauza incendiului este încă necunoscută.

Piața „Copiilor Roșii” („Enfants Rouges”), cea mai veche piață acoperită din Paris, a fost complet distrusă de un incendiu izbucnit în noaptea de duminică spre luni, 12 octombrie 2026.

Potrivit HotNews.ro, focul a cuprins rapid întreaga structură istorică din arondismentul al III-lea, în celebrul cartier Marais.

Alarma a fost dată în jurul orei 04:15, iar când primele echipaje de pompieri au ajuns la fața locului, incendiul era deja în plină desfășurare.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Flăcări înalte cuprindeau întreaga piață acoperită”, a declarat locotenent-colonelul de Bouvier, purtătorul de cuvânt al salvatorilor. Martorii au surprins imagini dramatice cu cerul luminat de foc, pe care le-au postat ulterior pe rețelele sociale.

Piața „Copiilor Roșii” a fost fondată în 1615 și este un reper istoric al Parisului, cunoscută pentru standurile alimentare, producătorii locali și restaurantele stradale. Spațiul era extrem de apreciat atât de localnici, cât și de turiști, fiind un loc popular pentru mese și întâlniri.

Primarul districtului Paris Centre, Ariel Weil, a anunțat că incendiul a fost stins, dar a subliniat că piața a fost „complet distrusă”. Pompierii din Paris au confirmat că întreaga suprafață de 1.000 de metri pătrați a fost mistuită de flăcări, iar cel puțin două treimi din structura metalică s-au prăbușit.

„Hala a fost complet distrusă. Nu a mai rămas nimic”, a declarat locotenent-colonelul de Bouvier.

Pentru stingerea incendiului a fost mobilizată o forță impresionantă: peste 150 de pompieri și aproximativ 50 de vehicule de intervenție au acționat la fața locului. Edilul Ariel Weil a lăudat eficiența echipelor de salvare, dar a cerut populației să evite complet zona afectată pentru a permite securizarea perimetrului, o operațiune care va dura cel puțin până după-amiază.

Cauza incendiului nu este cunoscută deocamdată. Laboratorul central al Prefecturii de Poliție din Paris a început deja investigațiile tehnice pentru a stabili sursa focului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.