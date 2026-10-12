Pe scurt: Un medic sibian oferă sfaturi pentru părinți despre cum să prevină și să gestioneze bolile respiratorii la copii în perioada rece.

Dr. Rareș Arseniu, medic specialist în pediatrie și pneumologie pediatrică la Ambulatoriul Copii din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, a fost invitat în emisiunea „Oameni pentru Oameni”, moderată de jurnalista Doris Lupu la Radio Vocea Evangheliei.

Potrivit Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, tema discuției a fost gestionarea infecțiilor respiratorii la copii în sezonul rece.

În cadrul emisiunii, Dr. Arseniu a vorbit despre principalele provocări cu care se confruntă părinții în această perioadă, când incidența infecțiilor respiratorii la copii crește semnificativ. El a subliniat importanța prezentării la medic la primele semne de boală, pentru a evita complicațiile.

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„Este esențial ca părinții să fie atenți la simptome precum tusea persistentă, febra sau dificultățile de respirație și să nu amâne consultul medical”, a spus medicul sibian.

Dr. Arseniu a explicat că, în sezonul rece, copiii sunt mai expuși la virusuri și bacterii care pot provoca bronșite, pneumonii sau alte afecțiuni respiratorii.

El a recomandat măsuri simple de prevenție, precum spălarea frecventă a mâinilor, evitarea aglomerațiilor și menținerea unei alimentații echilibrate.

De asemenea, a atras atenția asupra automedicației și a utilizării nejustificate a antibioticelor, care pot face mai mult rău decât bine.

Medicul a încurajat părinții să se informeze din surse medicale sigure și să colaboreze cu specialiștii pentru a asigura copiilor o recuperare rapidă și fără complicații. El a menționat că Ambulatoriul Copii din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu oferă consultații de specialitate pentru micii pacienți cu probleme respiratorii.

Subiectul infecțiilor respiratorii la copii a fost abordat și de alți specialiști din Sibiu, care au avertizat asupra riscurilor automedicației, inclusiv folosirea aerosolilor cu dexametazonă fără recomandare medicală. Mai multe detalii despre acest subiect pot fi găsite în articolul Avertismentul unui medic din Sibiu: aerosolii cu dexametazonă pot afecta sănătatea copiilor.