Jürgen Faff spune că una dintre cele mai grave etichete care i-au fost puse în ultimii ani a fost aceea de apropiat al Rusiei. Într-un interviu acordat Ora de Sibiu, omul de afaceri afirmă că nu a avut afaceri în Federația Rusă, că a vizitat țara o singură dată și că asocierea sa cu Rusia a apărut, în opinia lui, prin legătura mediatică făcută între Fly Lili, Horațiu Potra și alte personaje intrate ulterior în centrul unor controverse publice. Faff spune că astfel de articole i-au afectat imaginea și afacerile și explică de ce a decis să ajungă în instanță cu publicații și jurnaliști.

Jürgen Faff spune că imaginea sa publică s-a schimbat radical în ultimii ani.

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După mai bine de două decenii în care a activat în mediul de afaceri din România, antreprenorul spune că a ajuns să fie asociat în presă cu o serie de teme și personaje cu care afirmă că nu are legături directe.

Una dintre etichetele care l-au deranjat cel mai mult este asocierea cu Rusia.

„Ce m-a afectat foarte mult este că m-a făcut rus. Presa m-a făcut rus”, spune Jürgen Faff.

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„O dată am vizitat Rusia. Asta e tot”

Faff respinge categoric ideea că ar fi avut afaceri sau relații cu Federația Rusă.

„O dată am vizitat și eu Rusia, dar asta e tot. Nu am avut niciodată nicio afacere, nicio legătură”, declară acesta.

El consideră că asocierea a apărut pe fondul mediatizării curselor efectuate de Fly Lili spre Congo și al intrării numelui lui Horațiu Potra în centrul unor controverse publice.

„Cred că din cauza că domnul Potra nu știu ce relație are el cu Rusia, domnul Georgescu, cu care eu nu am nicio treabă, s-a gândit presa să mă facă pe mine rus”, spune Faff.

Antreprenorul amintește și modul în care spune că a fost ilustrat în unele materiale.

„M-am trezit în presă, domnul Potra lângă mine și un steag rusesc peste capul meu. (…) «Fly Lili pro-Rusia», «proxy rusesc». Adică mi se pare… de unde până unde?”, spune acesta.

Faff spune că nu a avut o relație apropiată cu Potra

În același interviu, Jürgen Faff recunoaște că l-a cunoscut personal pe Horațiu Potra la Sibiu, în perioada în care Fly Lili efectua curse charter spre Congo.

Spune însă că nu a existat o relație apropiată între ei.

„Eu chiar nu am nimic cu domnul Potra. De atunci nu am discutat”, afirmă Faff.

În ceea ce privește zborurile, Faff susține că Fly Lili avea contract cu o firmă din Congo reprezentată de un cetățean francez și că a aflat ulterior că pasagerii transportați aveau legătură cu Horațiu Potra.

„Unele lucruri sunt chiar inventate”

Faff spune că problema nu este doar asocierea cu Rusia, ci și felul general în care susține că a fost prezentat în unele materiale de presă.

„Foarte multe din ce a apărut despre mine în presă pot să spun că sunt neadevărate, chiar și mincinoase. Unele lucruri sunt chiar inventate”, declară omul de afaceri.

El oferă drept exemplu și terenul de golf de la Cisnădie.

„A venit «teren de golf fantomă». OK, fiindcă nu a fost finalizat, dar el era 90% gata”, spune Faff.

Aceasta este versiunea sa asupra gradului de realizare a proiectului.

De ce a decis să dea presa în judecată

Jürgen Faff spune că, la început, avocatul său l-a sfătuit să evite procesele cu jurnaliștii.

„M-am dus la avocat și am întrebat ce să facem. Hai să le dăm în judecată. Mi-au spus atunci: mai bine nu, că dacă le dai în judecată o să fie mai rău”, povestește acesta.

Ulterior, spune Faff, numărul materialelor a crescut și a decis să meargă în instanță.

„Au apărut multe articole, chiar seriale despre mine, cu tot felul de lucruri care nu au nimic cu realitatea. Cred că unele sunt chiar inventate și am decis să fac acest pas, să le dau în judecată”, spune antreprenorul.

Faptul că Faff a deschis procese nu înseamnă automat că afirmațiile contestate de el au fost declarate false de o instanță. În același timp, simpla publicare a unor acuzații nu le transformă automat în fapte dovedite.

„Oamenii cred ce scrie acolo”

Faff spune că efectul articolelor a fost resimțit inclusiv în afaceri.

„Bineînțeles că oamenii cred ce scrie acolo. Și apoi, bineînțeles, își fac ei o impresie. Și bineînțeles că afectează lucrul acesta”, spune acesta.

Omul de afaceri consideră că efectul este amplificat de viteza cu care informațiile circulă pe internet.

„Dacă cineva începe să scrie despre tine niște lucruri care nu sunt conforme cu realitatea, oamenii încep să-și facă o părere. Și dacă mai scrie ziua următoare încă ceva, rămâi: «ăsta e ăla care a făcut asta și asta, a luat banii și a fugit»”, spune Faff.

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Admite că a făcut și greșeli

În același timp, Jürgen Faff nu spune că toate problemele afacerilor sale au fost create de presă.

Antreprenorul admite că a luat și decizii greșite. „Nu vreau să spun că fac totul perfect. Mai fac și eu greșeli”, afirmă acesta.

Pe tema relației cu Rusia însă, poziția lui Faff este categorică. „Nu am avut niciodată nicio afacere, nicio legătură.”