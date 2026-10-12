Pe scurt: Un eveniment dedicat sănătății femeii a adus în prim-plan la Sibiu mesajul că prevenția și controalele regulate pot salva vieți.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a organizat, în contextul campaniei Octombrie Roz, o întâlnire dedicată sănătății femeii, la care au participat femei din Mărginimea Sibiului și Țara Oltului.

Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, evenimentul a pus accent pe importanța informării corecte, a dialogului deschis și a accesului la informații medicale de specialitate în prevenirea și depistarea precoce a cancerului de sân.

Dr. Stănescu Floricică Andreea, medic rezident anul II în cadrul Secției Clinice de Oncologie, a discutat cu participantele despre necesitatea controalelor medicale periodice și a diagnosticării timpurii.

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„Am avut bucuria de a participa la un eveniment dedicat prevenției și depistării precoce a cancerului de sân, o experiență care mi-a făcut o deosebită plăcere și care mi-a reamintit cât de important este să vorbim deschis despre prevenție și despre cât de mult poate conta un diagnostic pus la timp”, a declarat dr. Stănescu.

Medicul a subliniat rolul echipei multidisciplinare din cadrul secției de oncologie, formată din medici, psihologi, registratori medicali, asistenți și infirmiere, care colaborează pentru a oferi pacienților îngrijire completă și sprijin emoțional.

Dr. Stănescu a mulțumit doamnei Filimon Mariana pentru implicarea în organizarea evenimentului, precum și dr. Coca Ramona pentru sprijinul acordat în parcursul profesional.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a transmis că susține importanța educației pentru sănătate și a informării populației cu privire la prevenție și diagnostic precoce, teme esențiale în abordarea cancerului de sân. Organizatorii evenimentului au fost Centrul Satului Viu – Hub Fain Transilvania și Asociația Obștea Tălmăcel – Mărginimea Sibiului.

Mesajul transmis în cadrul campaniei Octombrie Roz este clar: „Nu amâna grija pentru sănătatea ta! Informează-te din surse medicale de încredere, discută cu medicul tău și respectă recomandările privind controalele și investigațiile necesare. Prevenția începe cu informarea, iar depistarea precoce poate crește șansele unui tratament eficient.”

În urmă cu mai puțin de o lună, femeile din Sibiu au avut acces gratuit la teste HPV și mamografii printr-o caravană medicală, o inițiativă care completează eforturile de prevenție promovate în această perioadă.