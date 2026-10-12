Meteorologii anunță răcirea vremii la Sibiu: Precipitații mixte la munte

Vremea se răcește în următoarele zile la Sibiu, iar ploile se vor extinde treptat în mare parte din țară. Meteorologii sibieni spun că nu sunt așteptate ninsori la munte în acest episod, ci precipitații mixte la altitudini mari. În plus, aceștia avertizează că temperaturile vor coborî sub valorile din zilele precedente.

Meteorologii sibieni au transmis că perioada caldă s-a încheiat, cel puțin pentru moment. În zonele de munte din județul Sibiu sunt anunțate precipitații mixte. „Nu o să ningă la munte, dar osă fie precipitații mixte. A trecut căldura, acum se răcește, devenind mai ușor rece decât normalul perioadei”, au transmis meteorologii sibieni.

Nu sunt așteptate ninsori, dar la munte vor fi precipitații mixte

Potrivit prognozei meteorologice, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare. În zona montană, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 45–50 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot ajunge la 70–90 km/h.

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Meteorologii sibieni subliniază însă că, în contextul acestui episod de vreme rece, nu este vorba despre un episod de ninsoare propriu-zisă, ci despre precipitații mixte.

Ploile se extind. ANM a emis Cod Galben

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de ploi abundente pentru sudul țării, valabilă începând de luni, 12 octombrie. DETALII AICI

Precipitațiile se vor extinde dinspre vest și vor avea temporar caracter de aversă. Izolat, acestea pot fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 15–20 de litri pe metru pătrat, iar local pot depăși 30 de litri pe metru pătrat.

O altă atenționare Cod Galben este valabilă de luni până marți, 13 octombrie, pentru Muntenia, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. În aceste zone, cantitățile de apă pot ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot atinge 40–50 de litri pe metru pătrat.