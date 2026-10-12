Pe scurt: Mitropolitul Ardealului a primit urări și mulțumiri la aniversarea celor 79 de ani, în prezența clericilor, studenților și credincioșilor din întreaga eparhie.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a fost sărbătorit luni, 12 octombrie 2026, la împlinirea vârstei de 79 de ani.

Evenimentul a avut loc în capela Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, unde a fost oficiată o slujbă de Te Deum, potrivit Mitropolia Ardealului.

La slujba religioasă au participat pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan, pr. Bogdan Fluieraș, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie, cadre didactice universitare, membri ai Administrației eparhiale, protopopi din Arhiepiscopia Sibiului, preoți, membri ai cinului monahal, studenți teologi, oaspeți și credincioși.

La finalul slujbei, pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida a transmis mulțumiri lui Dumnezeu pentru darul oferit Mitropoliei Ardealului

La finalul slujbei, pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida a transmis mulțumiri lui Dumnezeu pentru darul oferit Mitropoliei Ardealului prin slujirea și activitatea pastorală a Înaltpreasfințitului Laurențiu. Acesta a subliniat recunoștința clericilor și credincioșilor pentru anii de dăruire și slujire ai ierarhului, pe care l-a numit „vrednic continuator al lucrării misionare a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna”.

„La un astfel de popas aniversar, Biserica se oprește pentru o clipă ca să mulțumească Părintelui ceresc pentru darul unei vieți pe care El, Domnul Dumnezeu, a chemat-o la o asemenea slujire, la o asemenea înaltă demnitate și înaltă responsabilitate, pentru tot drumul acestor ani de slujire, din care cea mai mare parte Înaltpreasfinția Voastră i-ați dăruit Sibiului, Facultății de Teologie «Sfântul Andrei Șaguna» și, sigur, Arhiepiscopiei Sibiului și Mitropoliei Ardealului, aici, în scaunul străvechi șagunian, purtând asemenea Sfântului Andrei Șaguna și asemenea tuturor vrednicilor înaintași Mitropoliți ai Ardealului, aceeași cruce a slujirii, a dăruirii și a jertfei”, a spus pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida.

În cuvântul său de mulțumire, Mitropolitul Laurențiu a vorbit despre importanța momentelor aniversare și despre starea de recunoștință față de Dumnezeu și față de cei care îl înconjoară.

„Aceste momente aniversare sunt din ce în ce mai greu de purtat, dar sunt lăsate pentru a aduce mulțumire Bunului Dumnezeu pentru timpul trecut. Fiecare, la vârsta la care vă aflați, priviți în perspectivă, vă numărați anii și vă gândiți la ce veți face în perioada următoare. Există o rugăciune simplă pe care o facem fiecare în gândul nostru, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut, pentru noaptea prin care am ajuns la următoarea zi și Îi cerem ca să ne ajute să mergem mai departe. Cât de departe, știe El, dar în sufletul nostru există această stare de mulțumire, întâi de toate aducând mulțumire lui Dumnezeu, apoi fiind mulțumitori pentru toți cei dimprejur cu care viețuim și lucrăm împreună și aici adaug că tot ceea am reușit să facem împreună a fost binecuvântarea lui Dumnezeu și o împreună-lucrare. Niciodată nici un preot nu poate face singur nimic și cu atât mai mult un ierarh care are o responsabilitate atât de mare în fața lui Dumnezeu trebuie să fie sprijinit de rugători, de împreună-rugători. Aducem mulțumire și prețuire frățiilor voastre și vă rog să transmiteți preoților din cele zece protopopiate ale noastre că sunt toți în rugăciunea noastră și în inima noastră, dorindu-le tuturor o bună lucrare pastorală și misionară, pentru ca atunci când fiecare vom merge, pe rând, dincolo, unde vom da socoteală, să ne regăsim fiecare cu părticica noastră de contribuție. Trecând peste toate încercările, peste toate supărările, peste toate greutățile vieții, să avem această stare de pace lăuntrică. Știm că există trei dimensiuni ale păcii: pacea cu Dumnezeu, pacea cu semenul și nu în ultimul rând pacea cu noi înșine. Vă mulțumesc tuturor că v-ați ostenit să fiți astăzi aici”, a transmis ierarhul.

La final, Mitropolitul Ardealului a mulțumit tuturor pentru urările adresate și i-a binecuvântat pe cei prezenți. Sărbătoarea a adunat în capela Facultății de Teologie din Sibiu clerici, monahi, studenți și credincioși din întreaga eparhie, marcând un moment de comuniune și recunoștință pentru anii de slujire ai ierarhului.

În urmă cu aproximativ trei luni, Mitropolitul Laurențiu a slujit în cartierul Vasile Aaron, eveniment la care biserica a fost plină de credincioși.

FOTO Costin Chesnoiu