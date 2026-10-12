O nouă amânare în procesul accidentului cu 2 morți de la Dedeman: se discută despăgubirile

Procesul privind tragedia din iarna anului 2022, în care doi tineri și-au pierdut viața pe Prelungirea Mihai Viteazu din Sibiu, continuă la Judecătoria Sibiu. Zilele trecute, magistrații au dispus o nouă amânare, de această dată pentru discutarea probelor pe latura civilă a cauzei.

Magistrații au amânat, în 7 octombrie, judecarea pentru a analiza probele propuse privind despăgubirile solicitate de familiile victimelor. Noul termen fixat de instanță este unul scurt, pentru data de 14 octombrie 2026, ora 10:30.

„Tip soluție: Amână cauza. Soluția pe scurt: În vederea discutării probelor propuse în vederea soluționării laturii civile a cauzei, amână judecarea la data de 14.10.2026”, se arată în soluția publicată pe portalul instanțelor de judecată.

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Cum s-a produs tragedia de la Dedeman

Accidentul a avut loc la finalul anului 2022, în zona magazinului Dedeman din Sibiu. Autoturismul în care se aflau patru tineri rula cu viteză excesivă și s-a izbit violent de un TIR parcat pe marginea carosabilului.

În urma impactului devastator, doi dintre pasageri au murit pe loc. Este vorba despre Sonja, sibiancă studentă la Viena, și Andrei, fiul unui politician din Brașov.

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Șoferul, judecat pentru ucidere din culpă

Tânărul aflat la volanul mașinii este trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Potrivit buletinului de analiză toxicologică, la câteva ore de la producerea accidentului, acesta avea o alcoolemie de 0,60 g/l alcool pur în sânge, valoarea scăzând la 0,38 g/l la a doua probă. Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat că mașina rula cu viteză considerabil peste limita legală. (VEZI AICI VIDEO)

Judecătoria Sibiu va reevalua dosarul pe 14 octombrie