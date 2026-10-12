Pe scurt: O viitoare profesoară din Sibiu vorbește despre presiunea pusă pe cadrele didactice de părinți, lipsa resurselor pentru incluziune și miturile despre meseria de dascăl.

Cristina Ciungu, studentă la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP) la Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a vorbit într-un interviu acordat în cadrul campaniei media a proiectului „Școala Tinerilor Profesori de Încredere” despre provocările cu care se confruntă școala românească.

Potrivit Edupedu.ro, Ciungu consideră că prima problemă majoră este implicarea excesivă a părinților în deciziile care țin de competența profesorului.

„Părinții au foarte multe drepturi, dar uneori uită de obligații. Se cere prea mult părerea lor chiar și în zone în care nu au întotdeauna pregătirea necesară, iar această relație poate ajunge să pună profesorul într-o poziție defavorabilă”, a declarat Cristina Ciungu. Ea subliniază că vorbește atât din perspectiva viitorului profesor, cât și din cea de mamă a doi copii de vârstă școlară.

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Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 stabilește obligații clare pentru părinți, printre care menținerea legăturii cu educatorul sau învățătorul, semnarea contractului educațional, sprijinirea integrării copilului în colectiv, respectarea regulamentului școlii și contactarea personalului doar în intervalul orar stabilit.

Totuși, legea nu delimitează clar zonele unde decizia aparține exclusiv cadrului didactic, ceea ce, potrivit Cristinei Ciungu, generează tensiuni între profesori și părinți.

Schimbarea carierei după 30 de ani și motivația personală

Cristina Ciungu are 34 de ani și a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice la aceeași universitate sibiană. Toată experiența sa profesională a fost în domeniul vânzărilor, iar mult timp a crezut că nu este potrivită pentru învățământ.

„Trecusem deja de 30 de ani și mult timp nu am crezut că aș putea fi un profesor bun”, spune ea. Decizia de a urma o nouă carieră a venit odată cu intrarea copiilor săi la școală, când a simțit nevoia să îi sprijine mai bine și a observat că în jurul ei sunt mulți copii „defavorizați sau mai puțin norocoși”.

Incluziunea copiilor cu CES, birocrația și provocările reale din școală

O altă problemă semnalată de viitoarea profesoară este incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES). Ea consideră că statul susține această incluziune doar la nivel declarativ, fără a oferi suficiente resurse și sprijin real.

„Nu știu dacă am reușit să ating nici măcar minimum din ceea ce mi-aș fi dorit pentru el”, a mărturisit Ciungu despre experiența cu un copil cu CES la practica de la grădiniță. Ea simte diferența dintre ceea ce se învață teoretic și ce se poate aplica efectiv la clasă.

Pe lista dificultăților se află și birocrația excesivă, care îi face pe profesori să piardă timp prețios, precum și curriculumul încărcat, mai ales din învățământul primar în sus.

„Există foarte multă informație, iar copiii nu mai sunt dispuși să o digere pur și simplu fără să o înțeleagă cu adevărat”, a spus ea. De asemenea, observă că tot mai mulți copii nu mai sunt atrași de citit, care „ar trebui să fie o plăcere, nu o obligație”.

Tehnologia, temele cu ChatGPT și evaluarea la clasă

Despre impactul tehnologiei, Cristina Ciungu remarcă faptul că profesorii cu vechime sunt mai reticenți la metodele noi, în timp ce debutanții sunt mai deschiși. Ea atrage atenția că elevii trebuie învățați să treacă informația „prin propriul filtru”, deoarece temele făcute cu ajutorul aplicațiilor precum ChatGPT nu reflectă neapărat înțelegerea materiei.

„Temele făcute acasă nu mai sunt întotdeauna relevante pentru evaluare”, spune ea, subliniind că evaluarea ar trebui să fie constructivă, continuă și realizată la clasă, pentru ca profesorul să poată aprecia corect nivelul de cunoștințe al elevului.

Mituri despre profesia de dascăl și nevoia de schimbare

Cristina Ciungu consideră că există multe mituri despre meseria de profesor, precum ideea că dascălii „stau doar câteva ore la clasă” sau „au vacanțe multe”.

Ea subliniază că, în realitate, munca unui profesor presupune mult mai mult decât timpul petrecut la catedră, implicând pregătire, documentare și activități suplimentare.

„Lumea se schimbă și ar trebui să ne schimbăm odată cu ea”, concluzionează viitoarea profesoară, care își dorește ca sistemul educațional să țină pasul cu noile generații și cu realitățile actuale.