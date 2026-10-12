Șoferii din Cisnădie sunt rugați să nu își parcheze mașinile pe strada Lungă, în perioada 12-13 octombrie 2026, între orele 08:00 și 16:00.
Primăria Orașului Cisnădie anunță că restricția este necesară pentru executarea unor lucrări la partea carosabilă.
Măsura vizează sectorul cuprins între sediul Primăriei Cisnădie și intersecția cu strada Dezrobirii.
Reprezentanții administrației locale le solicită proprietarilor de autoturisme să elibereze zona în intervalul menționat, astfel încât lucrările să poată fi realizate fără impedimente.
Restricția este valabilă atât luni, 12 octombrie, cât și marți, 13 octombrie, între orele 08:00 și 16:00.
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