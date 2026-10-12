Pe scurt: Un tânăr din Laslea a ajuns în arest după ce și-a lovit sora și tatăl. Polițiștii continuă cercetările pentru violență domestică.

Un tânăr de 23 de ani din Laslea a fost reținut de polițiștii din Dumbrăveni, fiind cercetat penal pentru violență în familie.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul s-a petrecut vineri, 9 octombrie 2026, în jurul orei 23:30, în localitatea Laslea.

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, tânărul și-a agresat fizic sora, o femeie de 29 de ani. Tatăl lor, un bărbat de 57 de ani, a intervenit pentru a aplana conflictul, însă a fost și el agresat de fiu.

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După ce au fost sesizați despre cele întâmplate, polițiștii au intervenit la fața locului și au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs agresiunea.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu.

Localitatea Laslea a mai fost în atenția polițiștilor în ultimele luni, după cum arată și alte cazuri investigate în zonă, precum reținerea unui șofer fără permis și cu mașina neînmatriculată.