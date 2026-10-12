Pe scurt:
Un tânăr din Laslea a ajuns în arest după ce și-a lovit sora și tatăl. Polițiștii continuă cercetările pentru violență domestică.
Un tânăr de 23 de ani din Laslea a fost reținut de polițiștii din Dumbrăveni, fiind cercetat penal pentru violență în familie.
Potrivit IPJ Sibiu, incidentul s-a petrecut vineri, 9 octombrie 2026, în jurul orei 23:30, în localitatea Laslea.
În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, tânărul și-a agresat fizic sora, o femeie de 29 de ani. Tatăl lor, un bărbat de 57 de ani, a intervenit pentru a aplana conflictul, însă a fost și el agresat de fiu.
După ce au fost sesizați despre cele întâmplate, polițiștii au intervenit la fața locului și au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs agresiunea.
În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu.
Localitatea Laslea a mai fost în atenția polițiștilor în ultimele luni, după cum arată și alte cazuri investigate în zonă, precum reținerea unui șofer fără permis și cu mașina neînmatriculată.
Ultima oră
- De la Palatul Brukenthal la Abația de la Cârța: 200 de bicicliști au descoperit Țara Oltului acum 4 minute
- Start perfect pentru Champions U15 A: trei victorii din trei și primul loc în grupă acum 7 minute
- O nouă amânare în procesul accidentului cu 2 morți de la Dedeman: se discută despăgubirile acum 42 de minute
- Atac armat într-o școală din Franța: un elev a împușcat directorul și o profesoară acum 54 de minute
- ANUNȚ: Lucrări de deratizare în Sibiu între 19 și 30 octombrie 2026 acum o oră