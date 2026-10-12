Inter Sibiu a pus la vânzare online biletele pentru derby-ul județului în Liga 3, cu ACS Mediaș 2022, meci programat vineri, 16 octombrie, de la ora 18.00, pe Stadionul Municipal.

Tichetele de acces la derby-ul Inter – ACS Mediaș 2022 sunt disponibile online, încă de luni, pe platforma Bilete.ro, la prețul modic de 10 lei. Copiii cu vârsta sub 14 ani beneficiază de acces gratuit, în baza tichetelor cu valoare zero.

”Te îndemnăm să faci achiziția online ca să vii relaxat la meci și să eviți potențiala aglomerație de la casa de bilete a stadionului. În plus, doar cumpărând online, îți poți alege exact locul pe care îl dorești în tribună” se arată pe pagina oficială de socializare a clubului Inter Sibiu.

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Cum meciul Inter-ACS Mediaș 2022 este un derby sibian, este de așteptat ca vineri seară, în nocturnă, Stadionul Municipal să atragă mulți spectatori.

După 8 etape din Seria 2 a Ligii 3, ACS Mediaș este pe locul 2, cu 17 puncte, iar Inter Sibiu se situează pe poziția 5, cu 15 puncte. Lider în serie este Corona Brașov, cu 20 de puncte.