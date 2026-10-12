Pe scurt: Vremea se schimbă radical: după temperaturi de vară, urmează ploi abundente și răcire accentuată în București și sudul țării. Vezi ce zone sunt vizate de codul galben.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de luni, 12 octombrie, ora 10:00, până marți, 13 octombrie, ora 10:00.

Avertizarea vizează inclusiv municipiul București, unde după o zi cu temperaturi de până la 29 de grade, vremea se răcește semnificativ, iar ploile devin persistente, cu acumulări de apă de până la 30 de litri pe metrul pătrat, potrivit Digi24.

Conform meteorologilor, codul galben se aplică în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. Sunt vizate județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova și Teleorman, precum și municipiul București. Avertizarea se extinde parțial și asupra județelor Brașov, Covasna și Vrancea.

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În aceste zone, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metrul pătrat în intervale scurte de timp, iar izolat se pot atinge valori de 40-50 de litri pe metrul pătrat. Meteorologii avertizează că ploile vor fi persistente și pot genera acumulări importante de apă, în special în zonele vizate de codul galben.

Prognoza pentru București: de la vară la toamnă în 24 de ore

Potrivit prognozei speciale ANM pentru Capitală, luni, 12 octombrie, vremea va fi frumoasă în prima parte a zilei, cu cer mai mult senin și temperaturi mult peste media perioadei. Maximele vor ajunge la 28-29 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 13 și 14 grade. Spre seară, cerul se va înnora treptat și va începe să plouă temporar, cu cantități de apă estimate la 3-6 litri pe metrul pătrat.

Schimbarea radicală a vremii se va resimți marți, 13 octombrie, când temperaturile vor scădea semnificativ. Cerul va fi noros, iar ploile vor fi prezente în cea mai mare parte a intervalului, cu averse și acumulări de apă de 20-30 de litri pe metrul pătrat. Temperatura maximă nu va mai depăși 15-16 grade Celsius, iar minima va coborî la 9-10 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare, rafalele putând atinge 45 km/h.

Pentru București, ANM a emis și un mesaj de informare meteorologică, valabil din 11 octombrie, ora 10:00, până pe 13 octombrie, ora 10:00, pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Codul galben pentru ploi însemnate cantitativ va fi în vigoare în Capitală de luni, 12 octombrie, ora 10:00, până marți, 13 octombrie, ora 10:00.

Zonele vizate și posibile actualizări ale avertizărilor

Pe lângă București, județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova și Teleorman sunt vizate integral de codul galben, iar Brașov, Covasna și Vrancea sunt incluse parțial. Meteorologii precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, inclusiv prin mesaje nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Acest episod de vreme instabilă vine după o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna octombrie, cu maxime de până la 29 de grade în sudul țării. Schimbarea bruscă a vremii a fost anticipată și de alte prognoze recente, cum ar fi vremea se strică în toată țara: ploi abundente, rafale puternice și lapoviță la munte.

ANM recomandă populației să urmărească actualizările și mesajele de avertizare, mai ales în zonele unde sunt prognozate cantități mari de precipitații și intensificări ale vântului.