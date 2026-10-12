Pe scurt: Polițiștii au prins un șofer cu permisul suspendat în Dârlos, pe DJ 142 A. Bărbatul de 31 de ani din Moșna s-a ales cu dosar penal.

Un bărbat de 31 de ani din Moșna a fost depistat la volan cu permisul suspendat, pe DJ 142 A, în localitatea Dârlos.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc sâmbătă, 10 octombrie 2026, în jurul orei 16:00, când polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism care circula pe acest drum județean.

La volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 31 de ani, domiciliat în Moșna. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat la momentul controlului.

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Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Dârlos au întocmit pe numele șoferului un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul având permisul de conducere suspendat.

Conform legislației rutiere în vigoare, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană al cărei permis de conducere este suspendat constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală.

Acesta nu este un caz izolat, în ultima perioadă fiind înregistrate și alte situații similare, cum ar fi cazul unui șofer prins la volan cu permisul suspendat în Mediaș.