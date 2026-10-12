Pe scurt: Champions Sibiu U15 A a câștigat toate meciurile la primul turneu, iar echipa B a arătat potențial, reușind să câștige seturi în fiecare partidă.

ACS Champions Sibiu a început sezonul 2026–2027 al Campionatului Național de volei feminin U15 cu două echipe înscrise în aceeași grupă, fiecare având obiective distincte, dar complementare.

Potrivit comunicatului transmis de club, primul turneu, desfășurat la Târgu Jiu, a adus trei victorii din trei meciuri pentru Champions U15 A, echipă care vizează podiumul național, în timp ce Champions B a demonstrat potențial și combativitate, reușind să câștige cel puțin un set în fiecare dintre cele trei partide disputate.

Champions U15 a câștigă toate meciurile și conduce grupa după primul turneu

Formația pregătită de Andrei Banciu a început sezonul cu trei victorii clare, confirmând ambițiile unei generații care își propune să lupte pentru medaliile naționale. Sibiencele au trecut cu 3–0 de CSS Târgu Jiu, au învins cu 3–1 colega de club Champions B și au încheiat turneul cu o nouă victorie categorică, 3–0 în fața celor de la CSS Sibiu.

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Cu nouă seturi câștigate și unul singur pierdut, Champions U15 ocupă prima poziție a grupei după primul turneu.

Andrei Banciu, antrenorul echipei, a declarat:

„A fost un prim turneu bun, pe care l-am tratat exact ca pe ceea ce este: începutul unui sezon lung. Am câștigat cele trei meciuri și acesta era obiectivul imediat, dar avem încă foarte mult de lucru. Ne interesează să construim jocul și forma sportivă astfel încât în fazele finale ale campionatului să fim la cel mai bun nivel al nostru. Fetele au experiență, au obiective clare și știu ce presupune să lupți pentru o medalie.”

Nucleul echipei reunește jucătoare cu experiență la turneele finale și pe podiumurile naționale, ceea ce reprezintă un avantaj important într-un sezon cu așteptări ridicate. Champions U15 A își propune să atingă forma maximă în fazele decisive ale campionatului.

Champions B câștigă set în fiecare meci și arată potențial de creștere

Cea de-a doua echipă a clubului, Champions B, a avut la Târgu Jiu un prim test important într-un sezon dedicat acumulării de experiență și dezvoltării. Antrenată de Anca Șarlea, echipa reunește sportive aflate în proces de formare, pentru care participarea în Campionatul Național U15 înseamnă contact direct cu ritmul și presiunea meciurilor oficiale.

Champions B a fost aproape de prima victorie, cedând cu 2–3 în fața CSS Sibiu, după un meci disputat până în setul decisiv. Au urmat confruntarea cu Champions U15 A, pierdută cu 1–3, și partida împotriva gazdelor de la CSS Târgu Jiu, încheiată tot cu 1–3. Deși nu a obținut încă o victorie, echipa a reușit să câștige seturi în toate cele trei meciuri, demonstrând că poate pune probleme adversarelor și că există o bază solidă pentru progres.

Anca Șarlea, antrenoarea Champions B, a precizat:

„Pentru fete a fost un turneu util. Ne-am dorit să joace, să simtă ritmul unui meci oficial și să înceapă să înțeleagă ce le cere acest nivel. Faptul că am câștigat set în fiecare partidă și că am dus primul meci până în decisiv ne arată că avem de unde construi. Avem un grup numeros și sezonul ne va oferi posibilitatea să vedem cât mai multe fete în astfel de meciuri. Important este să rămână implicate, să muncească și să se bucure de volei.”

Rezultatele complete și clasamentul după primul turneu

La Târgu Jiu s-au disputat șase partide, stabilind prima ierarhie a grupei. Champions U15 A conduce cu trei victorii din trei partide, urmată de CSS Sibiu cu două victorii, CSS Târgu Jiu cu un succes și Champions B, care continuă lupta pentru prima victorie a sezonului.

Rezultatele complete ale turneului:

CSS Sibiu – Champions B: 3–2

CSS Târgu Jiu – Champions U15 A: 0–3

Champions U15 A – Champions B: 3–1

CSS Târgu Jiu – CSS Sibiu: 1–3

CSS Sibiu – Champions U15 A: 0–3

Champions B – CSS Târgu Jiu: 1–3

Participarea cu două echipe la aceeași categorie de vârstă reflectă strategia ACS Champions Sibiu de a construi performanța pe termen lung, oferind oportunități de dezvoltare unui număr cât mai mare de sportive. Champions U15 A reprezintă nivelul de performanță al generației, cu un lot experimentat și obiectiv clar: calificarea în fazele finale și lupta pentru podiumul național. În paralel, Champions B oferă sportivelor aflate în formare șansa de a acumula experiență în competiții oficiale și de a face pași importanți către voleiul de performanță.

Sabin Sopa, președintele ACS Champions Sibiu, a declarat:

„Pentru noi este important că putem avea două echipe la această categorie și că fiecare dintre ele are un rol foarte clar. La echipa A urmărim performanța și avem așteptări pe măsura experienței acestei generații. La echipa B vrem să construim jucătoare și să le oferim meciurile de care au nevoie pentru a crește. Dacă vrem continuitate, trebuie să facem ambele lucruri în același timp. Un club nu se construiește doar cu echipa care câștigă astăzi, ci și cu sportivele pe care le pregătești pentru ceea ce urmează.”

Loturile ACS Champions Sibiu participante la turneul de la Târgu Jiu au fost următoarele:

Champions U15 A: Albu Aylin, Albu Alice, Brenciu Alexia, Calciu Ana, Cotarlea Ema, Craciun Antonia, Dinescu Dara, Marcu Rebecca, Paun Iunis, Pintea Filofteia, Popa Natalia, Popoviciu Sara, Popusoi Natalia, Sarlea Denisa, Toacse Maria. Antrenor principal: Andrei Banciu. Staff: Sabin Sopa și Andrei Toacșe.

Champions B: Târnovan Serena, Anghel Atia, Soichin Medeea, Reti Antonia, Ivaşcu Alisa, Rafailă Teodora, Mărginean Dariana, Bersan Anastasia, Mitea Adelina, Platzner Evelyn, Deliu Nadia, Hlihor Nicole, Albescu Andra, Midrigan Sara, Marin Thea.

Performanțele echipelor de la Champions Sibiu vin în contextul unei generații care a adus deja rezultate notabile pentru voleiul sibian, după cum arată și participările la loturile naționale sau podiumurile obținute în sezonul precedent. Pentru detalii despre evoluția voleibalistelor sibiene la nivel național, puteți consulta și articolul Trei voleibaliste din Sibiu, convocate la naționala României: Draga, Cătălina și Adela joacă la Campionatul Balcanic.