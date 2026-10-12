Pe scurt:
Turul ciclist de la Avrig a adunat sute de participanți și a pus în valoare frumusețile din Țara Oltului. Atmosfera a fost animată de energie bună și descoperiri locale.
Peste 200 de cicliști din România și din străinătate au participat duminică, 11 octombrie 2026, la prima ediție a turului „Pedalează și Vizitează. Bike Tour cu Munții Făgăraș împrejur”, organizat la Avrig.
Potrivit Primăriei Orașului Avrig, evenimentul a fost dedicat mișcării, naturii, gastronomiei și tradițiilor din Țara Oltului și de la poalele Munților Făgăraș.
Participanții au pornit din curtea Palatului Brukenthal Avrig, unde au fost întâmpinați cu o gustare de dimineață. Atmosfera a fost animată de energie pozitivă, iar traseul a oferit ocazia de a descoperi peisaje locale, tradiții și gastronomia specifică zonei.
Organizatorii au subliniat că evenimentul a fost despre oameni, comunitate și descoperirea frumuseților locale „pedală cu pedală”.
Fiecare participant a primit câte un breloc din piele, oferit de Somarest
Fiecare participant a primit câte un breloc din piele, oferit de Somarest. Organizatorii au mulțumit tuturor celor implicați, menționând că această zi a fost o experiență memorabilă pentru toți cei prezenți.
Prima ediție a turului „Pedalează și Vizitează” a fost organizată de Consiliul Județean Sibiu, în parteneriat cu Primăria Orașului Avrig și Fundația Conservation Carpathia. Startul a avut loc la Palatul Brukenthal, iar traseul a traversat zone pitorești din Țara Oltului, promovând mișcarea și turismul local.
Evenimentul a fost apreciat de participanți pentru atmosfera prietenoasă și pentru oportunitatea de a descoperi locuri noi. Organizatorii au anunțat că își doresc să continue această inițiativă și la edițiile viitoare.
Un alt eveniment dedicat bicicliștilor în Țara Oltului a fost tura de 60 de kilometri prin Țara Oltului, care a avut loc în luna septembrie.
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