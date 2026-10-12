Târgul de Crăciun din Cisnădie va începe în 5 decembrie și va fi mai mare decât cel de anul trecut. Organizatorii pregătesc un program artistic mai bogat, un spectacol la deschidere și noi atracții pentru copii, printre care caruselul și posibilitatea de a aduce căluți.
Organizatorii au stabilit data deschiderii Târgului de Crăciun din Cisnădie. Potrivit primarului Mircea Orlăța, Târgul de cRăciun va fi mai mare decât în anii precedenți.
„Târgul va începe în 5 decembrie. Va fi un târg mai mare decât anul trecut și ne străduim să avem și căluți pentru copii, jocuri și carusel. De asemenea, programul artistic va fi mai bogat decât anul trecut, iar la deschidere va fi un spectacol”, a declarat Mircea Orlățan, primarul orașului Cisnădie.
Primarul a vorbit și despre planurile pentru Cartierul Arhitecților, unde administrația locală își dorește să organizeze un târg de Crăciun mai mare și să găsească un amplasament mai potrivit pentru eveniment. „Pentru Cartierul Arhitecților, neapărat trebuie să facem și acolo. Sunt în căutarea unui loc mai bun. Chiar dacă nu găsim un loc mai bun, să închiriem niște terenuri. Căutăm un loc mai bun”, a precizat edilul.
Brazi naturali în Cisnădie și în Cartierul Arhitecților
Atât în Cisnădie, cât și în Cartierul Arhitecților, administrația locală își propune să amplaseze brazi naturali de Crăciun. Potrivit primarului, aceștia vor fi aleși astfel încât să nu fie nevoie de tăierea unor arbori sănătoși din pădure.
„Vom avea brad natural și în Cisnădie, și în Arhitecților. Noi nu îi tăiem din pădure. O să găsim unul care are crengile prea mari și pune în pericol rezidenții. Încercăm să nu tăiem din pădure, ci din brazii din zona locuită”, a declarat Mircea Orlățan, primarul orașului Cisnădie.
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