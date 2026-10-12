Pe scurt: Tesla vrea să crească masiv poluarea lângă o școală din California, iar părinții acuză lipsa de transparență a autorităților. Decizia urmează să fie luată în perioada următoare.

Fabrica Tesla din Fremont, California, a anunțat intenția de a crește de 13 ori cantitatea de particule de metale grele eliberate în aer, potrivit unor informații publicate de SFGate și citate de Mediafax.

Unitatea se află în imediata apropiere a Școlii Primare Lila Bringhurst, iar planurile companiei au generat proteste din partea părinților și a locuitorilor din zonă.

Potrivit sursei, Tesla a solicitat autorităților locale permisiunea de a majora nivelul actual al emisiilor de particule în suspensie totală (TSP) cu un factor de 13.

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Aceste particule includ metale toxice precum arsenul, beriliul și cadmiul, care pot avea efecte grave asupra sănătății.

Agenția guvernamentală locală responsabilă cu reglementarea calității aerului, Bay Area Air District, a emis o notificare către părinții elevilor de la școala din apropiere. Documentul, descris ca fiind vag, a informat despre o „modificare” și o „reducere” a emisiilor, fără a menționa explicit creșterea semnificativă planificată.

Mulți părinți nu au aflat despre această schimbare din notificarea oficială, ci de pe un blog anonim de pe platforma Substack. Articolul publicat acolo conține o secțiune dintr-o evaluare tehnică, în care autorul susține că documentul oficial ascunde adevărata intenție a Tesla de a crește nivelul emisiilor.

„Tesla va avea permisiunea de a elibera în atmosferă peste 21 de tone pe an, doar în urma acestor cereri. Aceste emisii vor include metale toxice precum arsenul, beriliul și cadmiul”, se arată în postarea anonimă.

Reacția părinților a fost una de îngrijorare și revoltă. Phoebe Yu, părinte al unui elev de la școala Bringhurst, a declarat pentru SFGate:

„Poluarea aerului este o problemă reală. Ar putea cauza probleme de sănătate pe termen lung”. Părinții cer explicații atât de la Tesla, cât și de la autoritățile locale de reglementare.

O decizie privind aprobarea solicitării Tesla urmează să fie luată în perioada următoare. Situația readuce în atenție riscurile pe care poluarea industrială le poate avea asupra copiilor și comunităților din apropierea marilor fabrici, așa cum s-a discutat și în alte cazuri de poluare cu impact asupra sănătății copiilor.