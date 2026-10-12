Pe scurt: La Teatrul Gong Sibiu, copiii și părinții pot descoperi povești clasice reinterpretate scenic, ateliere de desen și animație, dar și spectacole invitate la festivaluri internaționale.

Teatrul Gong Sibiu propune publicului o serie de evenimente dedicate copiilor și întregii familii, cu accent pe povești clasice și activități creative.

Potrivit paginii oficiale a teatrului, spectacolul „Sarea-n bucate” va fi prezentat sâmbătă, 17 octombrie, de la orele 11:00 și 18:00, precum și duminică, 18 octombrie, de la ora 11:00. Inspirat din morala și înțelepciunea populară, spectacolul se adresează tuturor, dar în special copiilor care iubesc basmele.

„Sarea-n bucate” este un spectacol invitat să reprezinte România în mai multe festivaluri internaționale de succes. Reprezentația își propune să transmită valori precum dragostea adevărată și aprecierea lucrurilor simple, fiind recomandată pentru cei mici, dar și pentru părinți sau bunici care doresc să retrăiască farmecul poveștilor copilăriei. Biletele pot fi achiziționate online, iar disponibilitatea acestora poate fi verificată pe site-ul teatrului.

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„Ursul păcălit de vulpe” a avut premiera la Gong, cu o echipă artistică internațională

În weekendul precedent, la Teatrul Gong Sibiu a avut loc premiera spectacolului „Ursul păcălit de vulpe”, pus în scenă de regizoarea Éva Lábadi Megyes. Povestea clasică a lui Ion Creangă a fost adusă pe scenă sub forma unui spectacol de păpuși, cu muzică și elemente vizuale menite să trezească nostalgia copilăriei.

Echipa artistică a inclus pe Éva Lábadi Megyes la regie, Dió Zoltán la scenografie, Judit Komlódi la realizarea păpușilor, Cári Tibor la muzică și Valentina Tomiță la documentare. Din distribuție au făcut parte Jeno Major, Claudia Stühler, Angela Páskuy, Adrian Prohaska și Dominik Stühler. Regia tehnică a fost asigurată de Daniel Neagu, luminile de Adrian Truțescu, iar sunetul de Dan Caras. Managerul proiectului a fost Adrian Tibu, iar directorul de producție Mircea Corcoveanu.

Ateliere de desen și „Noaptea Animațiilor Vii” cu Paul Mureșan

Teatrul Gong Sibiu a găzduit și un atelier de desen susținut de Paul Mureșan, artist vizual, ilustrator și regizor de film. Participanții au învățat despre tehnici de desen în cretă, hașură și compoziție, sub îndrumarea acestuia. Atelierul a fost urmat de evenimentul „Noaptea Animațiilor Vii”, unde au fost prezentate scurtmetraje ilustrate de Paul Mureșan.

Evenimentul a avut loc duminică, 11 octombrie, de la ora 19:00, iar doritorii au putut achiziționa bilete online. Programul complet al evenimentelor și detalii despre bilete sunt disponibile pe site-ul teatrului.

Teatrul Gong Sibiu continuă să ofere un program variat de spectacole și activități educative pentru copii și familie, aducând pe scenă atât povești clasice românești, cât și creații contemporane, cu participarea unor artiști recunoscuți la nivel național și internațional.