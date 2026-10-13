„Aurul Apusenilor”, reconstituit la Muzeul Astra cum era prelucrat minereul și ce legende ascund minele din Roșia Montană / video

Muzeul ASTRA din Sibiu a prezentat, marți 13 octombrie, rezultatele proiectului „Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, dedicat mineritului aurifer din Munții Apuseni și comunităților din Corna, Abrud și Roșia Montană. În Dumbrava Sibiului a fost amenajat un circuit care urmărește drumul aurului de la roca scoasă din mină până la prelucrare și care reconstituie o parte din viața familiilor de mineri.

Vizitatorii pot vedea un șteamp folosit pentru zdrobirea minereului, o gură de mină inspirată de galeriile romane, unelte, roci și o casă specifică zonei miniere. Circuitul este completat de materiale video, animații și povești despre credințele care au însoțit viața minerilor de-a lungul timpului.

Proiectul s-a derulat în perioada septembrie 2025 – octombrie 2026, însă obiectivele amenajate în cadrul acestuia rămân în Muzeul ASTRA și vor putea fi vizitate în continuare.

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Instalație de tehnică populară din colecția Muzeului ASTRA.

Aurul era scos din piatră cu șteampul. Hoții se temeau de „vâlva minei”

Turul a fost prezentat de Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA. Una dintre instalațiile care deschid circuitul este un șteamp, mecanism tradițional folosit pentru zdrobirea minereului aurifer.

O animație amplasată lângă instalație le arată vizitatorilor cum era mărunțită roca. În urma procesului, minereul era transformat în particule fine, care erau apoi spălate și prelucrate pentru recuperarea aurului.

Metalul obținut era vândut la banca din Abrud și transportat cu care trase de boi. Procesul tehnic este completat în expoziție și de poveștile care circulau în comunitățile de mineri.

Una dintre cele mai cunoscute este legenda „vâlvei minei”, o prezență mitologică despre care se spunea că îi pedepsea pe cei care furau aur sau nu împărțeau câștigul cu ceilalți mineri.

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▶ Vezi pagina acestui video: „Aurul Apusenilor”, reconstituit la Muzeul Astra cum era prelucrat minereul și ce legende ascund minele din Roșia Montană — VIDEO

„Vâlva minei. Ea te blestema dacă furai aurul și nu îl împărți cu tovarășii tăi cu care munceai. S-au întâmplat multe cazuri de suicid în zona respectivă. S-au întâmplat și multe cazuri de nebunie”, a declarat Ciprian Ștefan.

Poveștile despre vâlva minei au rămas legate de teama, pericolele și regulile nescrise ale comunităților care trăiau din exploatarea aurului.

De la gura minei până la șteamp. ASTRA reface traseul minereului

Un alt punct al circuitului este reconstituirea unei guri de mină, cu intrare trapezoidală, inspirată de galeriile romane din zona Roșiei Montane.

Amenajarea nu se oprește însă la intrarea în mină. Muzeul vrea să redea și traseul pe care îl făcea minereul după ce era scos la suprafață și până când ajungea la instalațiile de prelucrare.

Piatra urmează să fie adusă din zona Șeica și transportată în cadrul circuitului cu un cărucior, astfel încât vizitatorii să poată urmări, pas cu pas, drumul rocii către șteamp.

„Practic, noi o să reconstituim tot traseul, aducem piatră din zona respectivă cu căruciorul, cum se transporta el la șteamp”, a explicat Ciprian Ștefan.

În acest fel, circuitul leagă partea de extracție de cea de prelucrare și arată cum funcționa, în ansamblu, o exploatare tradițională din Munții Apuseni.

O casă de miner din 1830, cu grindă scrisă în chirilică

În apropierea gurii de mină se află o casă albastră specifică arhitecturii comunităților miniere din Apuseni.

La subsol, prima încăpere este dedicată uneltelor folosite de mineri și rocilor extrase din mină. Sunt prezentate obiecte care ajută vizitatorul să înțeleagă mai bine munca din subteran și felul în care era prelucrat minereul.

În cea de-a doua încăpere a pivniței se află componenta digitală a expoziției. Un ecran prezintă un material video despre minerit și despre proiect, astfel încât spațiul să poată fi folosit și pentru activități educaționale.

La etaj, casa păstrează organizarea simplă a unei gospodării de miner.

Prima cameră era destinată vieții de zi cu zi. Aici se află un pat, o laviță, o sobă de fontă și un lighean pentru apă.

Cea de-a doua cameră era folosită pentru primirea musafirilor și pentru schimburi între localnici. Aici se găsește și unul dintre cele mai interesante obiecte ale casei: o grindă originală, cu inscripție chirilică.

Pe grindă apar numele meșterului care a construit casa, numele familiei Drăgan, care a deținut-o, și anul 1830, când locuința a fost ridicată.

Casa completează partea tehnică a expoziției cu imaginea vieții de zi cu zi a celor care munceau în mine și a familiilor lor.

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▶ Vezi pagina acestui video: „Aurul Apusenilor”, reconstituit la Muzeul Astra cum era prelucrat minereul și ce legende ascund minele din Roșia Montană — VIDEO 2

Peste 200 de elevi au trecut de la „lecția despre patrimoniu” la experiențe practice

Proiectul a avut și o componentă educațională, prin care tinerii din zona Apusenilor au fost implicați direct în activități legate de patrimoniu, meșteșuguri și tradiții.

Muzeul ASTRA, alături de Asociația Centrul Memorial „Dr. Gheorghe Telea Bologa”, a desfășurat acțiuni de conștientizare a importanței Peisajului Cultural Minier Roșia Montană, înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Camelia Szekely, președinta Asociației Arta Istoriei, a precizat că peste 200 de elevi de la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” au participat la activități practice, nu doar la prezentări teoretice.

„Considerăm că, prin aceste acțiuni, patrimoniul trebuie să treacă de la prezentarea explicativă la experiențe trăite și aici, în Muzeul ASTRA, dar și la Abrud”, a spus Camelia Szekely.

Elevii au avut ocazia să participe la demonstrații și să vadă direct cum erau practicate unele dintre meșteșugurile păstrate în comunitățile din zonă.

Prin astfel de activități, organizatorii au urmărit ca istoria mineritului să nu rămână doar în vitrine sau în documente, ci să fie înțeleasă prin experiențe concrete, legate de viața de zi cu zi, muncă și tradiții.

În proiect au fost implicate comunități din Corna, Abrud și Roșia Montană, alături de elevi, profesori, meșteșugari și reprezentanți ai administrației locale.

„Papă Albă” și balmoș. Gusturile comunităților miniere, aduse la Sibiu

Evenimentul de prezentare a circuitului a inclus și o componentă gastronomică, inspirată din alimentația tradițională a comunităților miniere din Apuseni.

Printre preparatele pregătite s-a numărat „Papă Albă”, o mâncare pe bază de carne de porc, asemănătoare cu pomana porcului, peste care se adaugă un amestec de lapte și făină.

Alături a fost servit și balmoș, preparat tradițional pe bază de produse lactate și mălai.

Camelia Szekely a explicat că gastronomia a fost introdusă în proiect tocmai pentru că poate spune, la rândul ei, o parte din povestea locului și a oamenilor.

„Pe partea de gastronomie, pentru că este o componentă foarte importantă în comunitate și în istorie, astăzi pregătim două rețete din zona minieră: balmoș și Papă Albă. (…) Gastronomia spune multe despre istoria locului, despre oameni, despre comunități, despre tradiție, despre familie”, a spus Camelia Szekely.

„Papă Albă” era considerată o mâncare de duminică, tocmai pentru că avea carne și era pregătită în momentele în care familia își permitea un preparat mai consistent.

Casă tradițională din zona etnografică a Apusenilor, parte din colecția Muzeului ASTRA.

Proiectul s-a încheiat, dar „Aurul Apusenilor” rămâne în Muzeul ASTRA

„Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare” a fost derulat de Complexul Național Muzeal ASTRA în baza unui contract de finanțare încheiat cu Institutul Național al Patrimoniului, prin fondul Timbrul Monumentelor Istorice.

Contractul a fost semnat în septembrie 2025, iar perioada de derulare prevăzută a fost septembrie 2025 – septembrie 2026.

Valoarea totală a proiectului s-a ridicat la 280.000 de lei. Din această sumă, 250.000 de lei au reprezentat finanțarea nerambursabilă acordată de Institutul Național al Patrimoniului, iar 30.000 de lei au fost contribuția proprie a Complexului Național Muzeal ASTRA.

În proiect au fost implicate și Primăria Abrud, precum și comunități din Corna, Abrud și Roșia Montană. Acțiunile Muzeului ASTRA sunt susținute și prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu.

Deși perioada de implementare a proiectului s-a încheiat, instalațiile, casa, reconstituirea gurii de mină și celelalte elemente amenajate în cadrul circuitului rămân în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului și vor putea fi văzute în continuare de vizitatori.