Pe scurt:
Locuitorii din Avrig vor rămâne fără curent electric pe 14 octombrie, potrivit unui anunț al distribuitorului de energie.
Locuitorii orașului Avrig sunt avertizați că alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă miercuri, 14 octombrie 2026.
Anunțul a fost făcut de Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Sibiu, potrivit unei postări publicate de Primăria Orașului Avrig pe Facebook.
Reprezentanții distribuitorului au transmis că întreruperea este programată pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la rețeaua electrică.
Primăria Avrig recomandă cetățenilor să ia măsuri de precauție pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de lipsa curentului electric în ziua menționată.
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