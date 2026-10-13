Pe scurt: Un localnic din Mârșa a ajuns în arest după ce a furat bunuri dintr-o hală. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea Parchetului Avrig.

Un bărbat în vârstă de 50 de ani din Mârșa a fost reținut de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig, fiind cercetat pentru furt calificat.

Potrivit IPJ Sibiu, ancheta a stabilit că, în data de 11 octombrie 2026, bărbatul ar fi pătruns de mai multe ori fără drept în hala unei societăți comerciale din Mârșa.

Din interiorul halei, acesta a sustras diverse bunuri, printre care unelte electrice de construcții. Polițiștii sibieni au demarat cercetările pentru identificarea autorului și recuperarea prejudiciului.

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În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus, în data de 12 octombrie 2026, reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.

Pe tot parcursul procesului penal, bărbatul beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție, au precizat reprezentanții IPJ Sibiu.

În ultimele luni, localitatea Mârșa a mai fost în atenția autorităților pentru alte incidente, cum ar fi cazul prezentat în articolul Agresorul care a înjunghiat un bărbat în Mârșa, trimis în arest deși a cerut o măsură mai ușoară.