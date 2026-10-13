Pe scurt: Comunitatea din Râul Sadului a celebrat 100 de ani de la înființare, cu slujbă religioasă și prezența corului bisericesc din Rășinari.

Deputatul PSD Sibiu Bogdan Trif a transmis un mesaj cu ocazia centenarului localității Râul Sadului, care a marcat 100 de ani de la desprinderea de comuna Rășinari și constituirea ca localitate de sine stătătoare.

Parlamentarul a vorbit despre începuturile comunității, despre rolul credinței și despre legăturile care s-au păstrat de-a lungul timpului între răureni și rășinăreni.

Bogdan Trif a apreciat prezența la festivitate a numeroși locuitori din Rășinari și a reprezentanților administrației locale, dar și modul în care autoritățile din Râul Sadului au organizat evenimentul aniversar. Deputatul PSD Sibiu l-a felicitat și pe viceprimarul Ionel Dancu și a transmis urări comunității la împlinirea unui secol de la înființarea localității.

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„În urmă cu 100 de ani, răurenii au decis să își ia soarta în propriile mâini, desprinzându-se de comuna Rășinari și înființându-și propria localitate. Impresionant este faptul că primul lucru pe care l-au făcut a fost să își construiască o biserică. Chiar dacă era micuță și ridicată din lemn, credința în Dumnezeu i-a călăuzit și i-a ajutat ca, în timp, să clădească o comunitate frumoasă și unită.

Răurenii sunt oameni mândri și gospodari, iar localitatea lor se află într-un loc binecuvântat, care arată ca un adevărat colț de rai, așezat între munți, cu un râu care străbate satul.

M-a impresionat în mod deosebit faptul că la festivitate au fost prezenți numeroși rășinăreni, dar și reprezentanți ai administrației comunei Rășinari. Printre aceștia s-a numărat și consilierul local social-democrat Nicu Streza, care a venit împreună cu corul bisericesc din Rășinari pentru a participa la slujba oficiată în biserica din localitate.

Rășinărenii nu sunt deloc „supărați” că răurenii s-au desprins, în urmă cu un secol, de comuna lor.

Dimpotrivă, cu toții se consideră frați, păstrează legături strânse și se ajută mereu, atât la bine, cât și la greu. Este o dovadă frumoasă că istoria nu i-a despărțit, ci le-a întărit legăturile de prietenie și solidaritate.

Felicit autoritățile locale din Râul Sadului și, bineînțeles, pe viceprimarul social-democrat Ionel Dancu, pentru modul în care au organizat această festivitate atât de importantă pentru comunitate, dar și pentru întregul județ Sibiu!

La mulți ani, Râul Sadului! La mulți ani tuturor răurenilor!” a transmis Deputatul PSD Sibiu – Trif Bogdan Gheorghe