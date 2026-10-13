Pe scurt: Bumble ar putea fi preluată de Ithaca pentru 1 miliard de dolari, iar acțiunile au explodat pe bursă. Aplicația a renunțat recent la regula care o făcea unică.

Acțiunile Bumble, una dintre cele mai populare aplicații de dating din lume, au crescut cu aproape 50% luni, 12 octombrie 2026, după apariția unui raport care anunță discuții aavansate pentru o posibilă achiziție în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari.

Potrivit Mediafax, compania de tehnologie Ithaca ar putea anunța tranzacția chiar în această săptămână, conform Wall Street Journal, citat de BBC.

Creșterea spectaculoasă a acțiunilor Bumble a dus evaluarea companiei la peste 580 de milioane de dolari pe piața bursieră. Totuși, această valoare este mult sub vârful de peste 14 miliarde de dolari atins după listarea pe Nasdaq în 2021. Bumble operează pe o piață aglomerată, unde ritmul de creștere a încetinit semnificativ în ultimii ani.

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Aplicația a fost lansată în 2014 de Whitney Wolfe Herd, care a fost și co-fondatoare a aplicației Tinder. Wolfe Herd a construit brandul Bumble în jurul unei reguli distincte: doar femeile puteau iniția conversații cu partenerii potriviți. Această abordare a diferențiat aplicația de rivalii săi și a atras milioane de utilizatori la nivel global.

Recent, Bumble a renunțat la această regulă, decizie care a generat dezbateri în rândul utilizatorilor. Unii au considerat că aplicația și-a pierdut unicitatea.

„Astăzi, comunitatea noastră solicită mai multă flexibilitate, mai puțină presiune și mai multe oportunități de a crea conexiuni reale și semnificative, iar asta oferă această nouă experiență”, a declarat Whitney Wolfe Herd în luna august.

Piața aplicațiilor de dating se confruntă cu provocări. Investițiile în alte companii din domeniu au scăzut, iar utilizatorii sunt tot mai greu de convins să plătească pentru servicii premium. Match Group, care deține aplicații precum Tinder, OkCupid și Hinge, a înregistrat și ea o scădere abruptă a acțiunilor față de vârful din 2021.

Un raport Ofcom din 2025 arată că adulții din Marea Britanie petrec mai puțin timp pe aplicațiile de dating comparativ cu trei ani în urmă. Tot mai mulți oameni singuri aleg să participe la activități de grup precum jocuri de societate sau cluburi de carte, în speranța de a-și găsi un partener.

Subiectul aplicațiilor de dating a fost de actualitate și în România, unde au existat cazuri precum Țeapă pe o aplicație de dating la Sibiu, semnalând riscurile asociate acestor platforme.