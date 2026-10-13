Casa Teutsch din Sibiu are o nouă directoare. Marlene Herberth: „Istoria nu s-a încheiat”

Marlene Herberth a fost numită în funcția de director al Casei Teutsch – Centrul de cultură și educație al Bisericii Evanghelice C.A. din România, la Sibiu. Antropologă, curatoare și artistă vizuală, aceasta își propune să dezvolte programele culturale și educaționale ale instituției, să consolideze colaborările cu mediul academic și să apropie patrimoniul transilvănean de publicul tânăr.

Numirea a fost anunțată de Biserica Evanghelică C.A. din România. În noua funcție, Marlene Herberth va coordona programele culturale și educaționale ale centrului, va dezvolta expoziții tematice la Muzeul Bisericii Evanghelice și va susține colaborările cu instituții culturale, academice și comunitare din Sibiu și din Transilvania.

Originară din București, cu rădăcini familiale în Cincu, Marlene Herberth s-a stabilit în Transilvania în urmă cu 13 ani. Activitatea sa este legată de cercetarea culturală, patrimoniul săsesc, revitalizarea meșteșugurilor tradiționale și dezvoltarea proiectelor comunitare în Țara Făgărașului. A coordonat inițiative culturale și educaționale și a colaborat cu instituții din țară și din străinătate.

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Programe educaționale pentru copii și tineri

Unul dintre obiectivele noii conduceri este ca patrimoniul istoric și cultural să rămână relevant pentru generațiile tinere. În acest sens, Casa Teutsch își propune să continue programele educaționale dedicate bisericilor fortificate și satelor transilvănene, prin activități interactive care îi ajută pe copii să descopere arhitectura, istoria și obiectele de patrimoniu.

Marlene Herberth a anunțat că, pentru programele educaționale din Sibiu, au fost înscrise 11 școli, în contextul activităților organizate pentru „Școala Altfel”.

De asemenea, centrul a încheiat un protocol cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul căruia a fost adus echipament educațional care le permite copiilor să interacționeze cu reproduceri și obiecte de patrimoniu pe care, în mod obișnuit, nu le pot atinge în muzeu.

„Ne dorim să continuăm programe deja existente, precum cel creat de Fundația Biserici Fortificate, în care cei mici pot să meargă în căutare de indicii, să descopere arhitectura și elemente din biserici”, a explicat Marlene Herberth.

Expoziții care pun în dialog istoria și arta contemporană

Un alt obiectiv al centrului este dezvoltarea unor practici muzeale care să apropie publicul de documentele istorice și de colecțiile de arhivă. În acest context, expoziția „De unde știi?” prezintă manuscrise importante din Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice C.A., în dialog cu lucrări contemporane semnate de Dragoș Bădiță, Alex Bodea, Florin Magda, Emilian Pospaii și Nicoleta Radu.

Concepută ca expoziție parteneră a expoziției „Ca la carte!”, de la Muzeul Național Brukenthal, „De unde știi?” explorează modul în care se formează cunoașterea, cine o păstrează și cum se schimbă sensurile informației atunci când sursele istorice sunt puse în dialog cu arta contemporană.

Potrivit Marlenei Herberth, cele două expoziții pornesc de la întrebări despre felul în care informația este construită și validată, atât în trecut, cât și în prezent.

„Cum încurajăm sau cum stimulăm, cum educăm acești tineri să gândească critic, să își pună întrebările: de unde vine această informație, cine o legitimează și așa mai departe?”, a explicat aceasta, referindu-se la importanța educației și a gândirii critice într-o perioadă în care informațiile circulă rapid în mediul online.

Casa Teutsch, o platformă pentru cercetare și colaborare

Noua directoare își dorește ca instituția să devină un spațiu deschis pentru cercetători, studenți, artiști și tineri interesați de patrimoniul transilvănean. În prezent, arhiva centrului este implicată în activități de cercetare și indexare, la care contribuie studenți și tineri aflați în stagii de practică.

Planurile includ atragerea unor cercetători și artiști în rezidență, care să contribuie la valorificarea colecțiilor și să ofere perspective noi asupra patrimoniului istoric și cultural.

Marlene Herberth a subliniat și importanța comunităților din satele săsești, unde inițiative culturale, proiecte de restaurare și activități educaționale contribuie la păstrarea patrimoniului și la revitalizarea localităților.

„Mesajul meu este că istoria nu s-a încheiat, că mergem mai departe, că scriem în continuare istorie, că facem în continuare lucruri care au sens pentru întreaga societate”, a declarat aceasta în cadrul conferinței de presă.