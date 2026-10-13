Cât costă răceala la Sibiu: am comparat prețurile medicamentelor și am făcut harta celor 93 de farmacii din oraș

Sibiul are 93 de farmacii, de la marile lanțuri naționale până la zeci de unități independente, însă doar două dintre ele sunt deschise permanent. Odată cu venirea sezonului virozelor, Ora de Sibiu a verificat și cât costă câteva dintre cele mai cunoscute medicamente fără rețetă cumpărate în această perioadă. La cinci produse identice, comparația prețurilor publicate online de două dintre marile rețele prezente în oraș arată un lucru surprinzător: diferența pentru întregul „coș” este de numai 35 de bani.

Potrivit datelor HartaFarmacii.ro, actualizate în luna octombrie 2026, în municipiul Sibiu sunt indexate 93 de farmacii. Dintre acestea, 32 sunt farmacii independente, iar restul aparțin principalelor lanțuri prezente în oraș.

Cele mai multe farmacii de lanț sunt Catena, 21 de unități, urmate de Dr. Max, cu 16. Alphega are 9 farmacii, Help Net – 6, Dona – 5, iar Ropharma – 4. Farmaciile independente reprezintă însă cea mai mare categorie luată împreună, cu 32 de unități.

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Harta completă a farmaciilor din municipiul Sibiu, cu adrese, program și date de contact, poate fi consultată AICI.

Doar două farmacii din Sibiu sunt non-stop

Din cele 93 de farmacii indexate în municipiu, două figurează cu program permanent, 24 de ore din 24.

Este vorba despre farmacia SanMarco Alphega din Complexul Cedonia, pe strada Nicolae Iorga nr. 52, și o farmacie Catena de pe Bulevardul Mihai Viteazu. HartaFarmacii recomandă însă verificarea telefonică a programului înaintea deplasării, în special noaptea, în weekend sau în zilele de sărbătoare.

În rest, farmaciile sunt răspândite în principalele zone ale municipiului, cu unități pe Bulevardul Mihai Viteazu, Calea Dumbrăvii, Șoseaua Alba Iulia, strada Lungă, Nicolae Iorga, Ștefan cel Mare, Constituției, Doljului, Lector, Calea Șurii Mari și în centrul orașului.

FOTO https://www.magnific.com/

Cât costă aceleași medicamente în patru rețele din Sibiu

Ora de Sibiu a comparat prețurile publicate pentru cinci produse identice, disponibile în rețele care au farmacii și în municipiul Sibiu: Catena, Dr. Max, Help Net și Dona.

Am folosit exact același produs, aceeași concentrație și același ambalaj, astfel încât comparația să fie relevantă.

Produs Catena Dr. Max Help Net Dona Theraflu Sinus Răceală și Gripă, 10 plicuri 27,40 lei 27,49 lei 27,40 lei 35,68 lei Vibrocil Actilong Mentol, 10 ml 19,40 lei 19,49 lei 19,40 lei 20,52 lei Strepsils Intensiv spray, 15 ml 36,90 lei 36,99 lei 36,90 lei 41,05 lei Faringo Intensiv spray, 15 ml 24,90 lei 22,49 lei 23,62 lei 17,89 lei Coldfexin, 10 plicuri 30,60 lei 18,99 lei 32,13 lei 22,11 lei TOTAL 139,20 lei 125,45 lei 139,45 lei 137,25 lei

Prețurile au fost centralizate din datele publicate de comparatorul FarmaAzi la începutul lunii octombrie 2026 și reprezintă prețuri online ale rețelelor, nu neapărat prețurile de la tejgheaua unei anumite farmacii din Sibiu.

Peste 8 lei diferență la aceeași cutie de Theraflu

Una dintre cele mai mari diferențe din comparație apare la Theraflu Sinus Răceală și Gripă, cutia cu 10 plicuri.

Produsul era listat la 27,40 lei la Catena și Help Net și la 27,49 lei la Dr. Max. La Dona, același produs apărea la 35,68 lei.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț este astfel de 8,28 lei, adică aproximativ 30% raportat la cel mai mic preț.

foto: Hotnews.ro

Strepsils, cu peste 4 lei mai scump într-o rețea față de alta

Diferențe apar și la Strepsils Intensiv spray cu miere și lămâie, 15 ml.

Catena și Help Net afișau produsul la 36,90 lei, Dr. Max la 36,99 lei, iar Dona la 41,05 lei.

Între extreme sunt 4,15 lei.

În schimb, la Vibrocil Actilong Mentol diferențele sunt mult mai mici: 19,40 lei la Catena și Help Net, 19,49 lei la Dr. Max și 20,52 lei la Dona.

La alte produse clasamentul se inversează

Comparația mai arată ceva important: nu există o farmacie care să fie automat cea mai ieftină la toate produsele.

De exemplu, Faringo Intensiv spray era cel mai ieftin la Dona, unde costa 17,89 lei. Același produs era 22,49 lei la Dr. Max, 23,62 lei la Help Net și 24,90 lei la Catena.

Asta înseamnă o diferență de 7,01 lei între cel mai mic și cel mai mare preț.

Și mai mare este diferența la Coldfexin, 10 plicuri. Dr. Max îl afișa la 18,99 lei, Dona la 22,11 lei, Catena la 30,60 lei, iar Help Net la 32,13 lei.

Între cel mai mic și cel mai mare preț sunt 13,14 lei.

Un „coș” identic: diferență de 14 lei

Dacă adunăm cele cinci produse analizate, rezultatul este:

Dr. Max – 125,45 lei;

Dona – 137,25 lei;

Catena – 139,20 lei;

Help Net – 139,45 lei.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare total este de 14 lei.

Comparația nu înseamnă însă că Dr. Max este, în general, cea mai ieftină farmacie din Sibiu. Rezultatul este valabil strict pentru cele cinci produse și pentru prețurile publicate în perioada analizată.

De altfel, exemplele individuale arată clar că situația se schimbă de la produs la produs: Dona este cea mai ieftină la Faringo Intensiv, Dr. Max la Coldfexin, iar Catena și Help Net au prețuri mai mici la alte produse.

Prețurile online pot fi diferite în farmacia fizică

Este important de precizat că prețurile comparate sunt cele disponibile online la nivelul rețelelor. Ele nu reprezintă neapărat prețul pe care un client îl va găsi în aceeași zi la tejgheaua unei farmacii din Sibiu.

Prețurile din unitățile fizice pot fi diferite, iar promoțiile și stocurile pot varia de la o farmacie la alta.

Din acest motiv, comparația Ora de Sibiu trebuie privită ca o fotografie a ofertelor publice disponibile în perioada verificată, nu ca un clasament permanent al farmaciilor din oraș.

93 de farmacii, dar distribuția este inegală între rețele

Harta farmaciilor din municipiu arată și cât de diferită este prezența marilor lanțuri.

Catena are 21 de unități, aproape de patru ori mai multe decât Dona și de peste trei ori mai multe decât Help Net. Dr. Max are 16 farmacii, iar Alphega – 9. În paralel, cele 32 de farmacii independente reprezintă cea mai mare categorie luată împreună.

HartaFarmacii.ro permite localizarea celor 93 de farmacii din municipiu, verificarea adreselor și a programului și identificarea celor deschise în momentul căutării.

FOTO https://www.gralmedical.ro/

Același produs poate costa cu peste 10 lei mai mult în altă parte

Comparația arată că simpla alegere a farmaciei poate conta mai mult la unele produse decât la altele.

La Vibrocil, diferența maximă găsită este de puțin peste un leu. La Strepsils trece de 4 lei, la Theraflu depășește 8 lei, iar la Coldfexin ajunge la 13,14 lei.

Pentru cine cumpără mai multe produse în același timp, diferențele se adună.

În același timp, produsele analizate nu reprezintă o schemă de tratament și nu trebuie cumpărate sau administrate automat împreună. Mai multe medicamente destinate răcelii și gripei pot conține aceleași substanțe active, inclusiv paracetamol sau decongestionante. Pentru alegerea și combinarea lor este indicată citirea prospectului și, atunci când există nelămuriri, sfatul medicului sau al farmacistului.