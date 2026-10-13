Pe scurt: Oboseala, sângerările sau rezultatele anormale la analize pot ascunde boli hematologice. Află când e cazul să consulți un hematolog și cât de importante sunt testele de sânge.

Analizele de sânge sunt considerate de specialiști drept oglinda sănătății, putând semnala afecțiuni grave sau ascunse.

Dr. Buș Cristina-Mihaela, medic primar hematologie la Secția Clinică Hematologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a explicat într-o postare pe Facebook când este necesar să ne adresăm unui medic hematolog și ce rol au analizele de sânge în prevenție, potrivit SCJU Sibiu.

Hematologia tratează atât boli benigne, cât și maligne ale sângelui

Hematologia este ramura medicinei care se ocupă cu studiul, diagnosticul și tratamentul afecțiunilor sângelui și ale organelor care îl produc sau îl gestionează, cum ar fi măduva osoasă, splina și ganglionii limfatici. Dr. Buș Cristina-Mihaela a precizat că bolile tratate de un medic hematolog se împart în două mari categorii:

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Afecțiuni benigne : Anemii (anemia feriprivă – lipsa de fier, anemia megaloblastică – deficit de vitamina B12 sau acid folic, talasemia), tulburări de coagulare (hemofilie, boala von Willebrand, trombofilii).

: Anemii (anemia feriprivă – lipsa de fier, anemia megaloblastică – deficit de vitamina B12 sau acid folic, talasemia), tulburări de coagulare (hemofilie, boala von Willebrand, trombofilii). Afecțiuni maligne: Leucemii (cancere ale sângelui și măduvei osoase, acute sau cronice), limfoame (cancere ale sistemului limfatic, precum Limfomul Hodgkin și Non-Hodgkin).

În Sibiu, cele mai frecvente afecțiuni hematologice întâlnite sunt anemiile.

Simptome care impun consult hematologic și importanța analizelor de sânge

Dr. Buș Cristina-Mihaela subliniază că, de cele mai multe ori, bolile hematologice nu au simptome specifice, motiv pentru care consultul de specialitate este recomandat la indicația medicului generalist sau a altor specialități, după efectuarea analizelor de sânge. Totuși, există câteva semnale de alarmă care ar trebui să ne trimită la un consult hematologic: oboseala persistentă și manifestările hemoragice (sângerări neobișnuite).

Analizele de sânge de rutină sunt esențiale pentru medicina preventivă, având un rol crucial în menținerea sănătății pe termen lung. Multe afecțiuni se dezvoltă fără simptome clare, dar pot fi depistate la timp prin analize uzuale. Dr. Buș recomandă efectuarea unui set de analize uzuale o dată pe an pentru adulții sănătoși sub 40 de ani, iar pentru persoanele de peste 40 de ani sau cu boli cronice, la fiecare 6-12 luni.

Recomandările privind analizele de sânge vin în contextul în care tot mai mulți pacienți ajung la medic cu boli depistate târziu, din lipsa controalelor regulate.

Pentru alte sfaturi despre pregătirea pentru analize și simptome care nu trebuie ignorate, puteți consulta și materialul Endocrinologie la SCJU Sibiu: simptomele care nu trebuie ignorate și cum te pregătești pentru analize.