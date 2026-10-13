Un sibian cu centrală pe gaz plătește între aproximativ 1.800 și 2.400 de lei pe încălzirea unui apartament din noiembrie până în martie, în funcție de furnizor, potrivit ofertelor din comparatorul oficial ANRE. La o casă de 14.000 kWh pe an, factura pe cele cinci luni ajunge la 3.200–4.200 de lei, iar la prețul Engie anunțat pentru iarnă, de 0,34 lei/kWh, este de circa 3.700 de lei.
Calculele de mai jos sunt făcute pe prețurile afișate pe 13 octombrie în comparatorul ANRE de pe posf.ro, pentru casnici din municipiul Sibiu, cu transport și distribuție incluse. Comparatorul arată prețurile fără TVA; la ele se adaugă TVA de 21%, cota folosită chiar de calculatorul ANRE pentru factura estimată.
Ce înseamnă cei 0,34 lei/kWh ai Engie
Engie a notificat clienții că prețul pentru iarna 2026–2027 este de 0,34 lei/kWh, valabil între 1 noiembrie și 31 martie. În comparatorul ANRE, oferta Engie ElectriGaz apare cu 0,2816 lei/kWh fără TVA, adică 0,3407 lei/kWh cu TVA.
Guvernul anunțase în martie, la adoptarea OUG 12/2026, un preț de cel mult 0,31 lei/kWh. Ordonanța stabilește însă o formulă de calcul, iar un consilier al ministrului Energiei a spus în august că ea nu fixează un plafon. Prin OUG 12, se facturează cel mai mic preț dintre cel din contract și cel din formulă, deci factura efectivă poate fi mai mică decât prețul din ofertă. Redacția nu a găsit o cifră oficială pentru prețul din formulă.
Cât costă gazul la furnizori
Prețuri de furnizare din comparatorul ANRE, în lei/kWh, fără TVA și cu TVA, pentru municipiul Sibiu (distribuitor Delgaz Grid, tarif de 64,59 lei/MWh):
- Nova Casnic: 0,2446 fără TVA, 0,296 cu TVA
- MVM, ofertă valabilă din 1 octombrie: 0,2461, 0,298
- Gaz Est, ofertă pe octombrie: 0,2596, 0,314
- Premier Energy, oferta standard: 0,2716, 0,329
- PPC Gaz Easy: 0,2786, 0,337
- Engie ElectriGaz, ofertă 8–20 octombrie: 0,2816, 0,341
- Engie Celsius, ofertă 8–20 octombrie: 0,2883, 0,349
- E.ON Actual Assist Gas Pro: 0,2936, 0,355
- MET, ofertă din 1 octombrie: 0,2983, 0,361
- E.ON Actual Gas: 0,2986, 0,361
- Electrica Furnizare, Gaz Stabil: 0,3201, 0,387
- OMV Petrom, oferta 399: 0,4484, 0,543
Comparatorul listează 33 de oferte pentru Sibiu. Cele mai scumpe, de 0,50–0,56 lei/kWh fără TVA, aparțin unor furnizori mici și unor oferte PPC. Abonament lunar există la o singură ofertă din listă, PPC Relaxat Gaz, cu 0,65 lei pe zi.
Cât înseamnă pe un sezon, noiembrie–martie
Pentru consum, am luat trei situații-tip: un apartament cu centrală proprie, de 8.300 kWh pe an, o casă de 14.000 kWh pe an și o casă mare, de 20.000 kWh pe an. Primele două cifre pornesc de la profilurile de consum publicate de distribuitorul Gaz Est, a treia este o ipoteză a redacției. Pe aceste profiluri, în noiembrie–martie se consumă aproximativ 75% (apartament) și 78% (casă) din consumul anual, adică circa 6.200, 10.900 și 15.600 kWh.
La prețul Engie de 0,34 lei/kWh, factura estimată pe cele cinci luni este:
- apartament: circa 2.100 de lei, adică 280 în noiembrie, 510 în decembrie, 490 în ianuarie, 420 în februarie și 400 în martie
- casă: circa 3.700 de lei, adică 660 în noiembrie, 810 în decembrie, 870 în ianuarie, 720 în februarie și 650 în martie
- casă mare: circa 5.300 de lei, adică 950 în noiembrie, 1.160 în decembrie, 1.240 în ianuarie, 1.030 în februarie și 930 în martie
La cele mai ieftine oferte din listă (Nova și MVM, circa 0,30 lei/kWh cu TVA), totalul pe sezon scade la aproximativ 1.840 de lei pentru apartament, 3.230 pentru casă și 4.630 pentru casa mare. La E.ON, MET sau Electrica, în schimb, ajunge la 2.200–2.400 de lei, 3.900–4.200 și 5.540–6.040 de lei.
Ce trebuie să știi înainte să alegi
Ofertele din comparator sunt cele din octombrie, iar unele au valabilitate scurtă: oferta Engie este valabilă între 8 și 20 octombrie, iar cele de la Gaz Est și Petrom până la 31 octombrie. Prețul din iarnă poate fi diferit de cele de acum. Consumul real depinde de izolația locuinței, de temperatura din iarnă și de numărul de persoane.
Schema OUG 12 se încheie la 31 martie 2027, iar o prelungire nu a fost anunțată. De aceea, factura pentru aprilie este cea mai incertă: după acea dată se aplică prețul din contract.
Comparatorul ANRE se găsește pe posf.ro, la secțiunea de gaze naturale. Pentru o comparație exactă, clientul poate introduce consumul lunar estimat și prețul din factura actuală, iar tabelul afișează costul și economia lunară pentru fiecare ofertă.
Surse: comparatorul ANRE (posf.ro), consultat la 13 octombrie 2026; Economica, 24 septembrie 2026; Financiarul, citând Mediafax, 11 august 2026; profil de consum Gaz Est.
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