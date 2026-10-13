Pe scurt: Un localnic din Blăjel, căutat de francezi pentru infracțiuni grave, a ajuns în arestul IPJ Sibiu și urmează să fie predat autorităților din Franța.

Un bărbat în vârstă de 50 de ani din localitatea Blăjel s-a prezentat luni, 12 octombrie 2026, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, după ce pe numele său fusese emis, în aceeași zi, un mandat de arestare în vederea predării către autoritățile din Franța.

Potrivit IPJ Sibiu, bărbatul este căutat de autoritățile judiciare franceze pentru tăinuire și constituirea unui grup infracțional organizat.

Mandatul de arestare a fost emis la solicitarea autorităților franceze, care îl investighează pe bărbat pentru implicarea în activități infracționale de amploare, fiind acuzat de tăinuire, precum și de constituirea unui grup infracțional organizat.

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Acesta a fost reținut imediat după ce s-a prezentat la sediul poliției și a fost dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Sibiu.

Conform informațiilor transmise de IPJ Sibiu, bărbatul urmează să fie predat autorităților franceze, în baza procedurilor de cooperare internațională în materie penală.